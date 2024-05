A noite em que a escadaria do Met Gala se transforma no jardim florido da moda

Acompanhe o desfile das celebridades na escadaria do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, para a inaguração da nova exposição do Costume Institute.

Todos os holofotes já estão apontados para a passadeira estendida na escadaria do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque. As celebridades já desfilam na maior noite da moda, o Met Gala (ou como alguns lhe chamam, os Óscares de Moda). O dress code pede aos convidados que se vistam para The Garden of Time (O Jardim do Tempo), na inauguração da nova exposição do Costume Institute.

Esperam-se muitas flores, numa “ode à natureza e à poética emocional da moda”, previa o curador Andrew Bolton. Mas é também uma oportunidade para os arquivos das casas de moda saírem à rua, em alusão ao tema da exposição Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Belezas Adormecidas: Reacordar a moda, em tradução livre), que traz 50 das mais frágeis peças da história da moda, incluindo vestidos feitos por Christian Dior, Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent ou Hubert de Givenchy.

Para já, continua a ser um mistério quem são os convidados do serão, com a única certeza de que a passadeira vermelha contará com os co-anfritiões — os actores Zendaya, Jennifer Lopez e Chris Hemsworth e o rapper porto-riquenho Bad Bunny —, além da organizadora Anna Wintour.

A directora global da Vogue já foi a primeira a inaugurar a escadaria com um vestido assinado por Jonathan Anderson para a Loewe, repleto de flores. O criador é um dos co-anfitriões da noite, ao lado de e Shou Zi Chew, CEO do Tik Tok, empresa que patrocina não só o baile, mas também a exposição.

Apesar do mediatismo da “festa do ano” — como era chamado o Met Gala, em 1948, quando aconteceu a primeira edição —, o objectivo continua a ser a angariação de fundos para o Costume Institute. Neste ano, diz a revista Time, cada entrada individual custa 75 mil dólares (cerca de 69 mil euros) e também é possível reservar uma mesa inteira por 350 mil dólares (325 mil euros).

No ano passado, com uma exposição dedicada a Karl Lagerfeld, o evento arrecadou 22 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de euros). Normalmente, as celebridades não pagam bilhete, mas são convidadas pelas marcas de moda, que aproveitam a oportunidade para promover as suas criações mais excêntricas. É essa a expectativa para esta noite.

Na galeria de imagens acima, acompanhe o desfile de celebridades na passadeira vermelha da escadaria do Met.