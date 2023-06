Met Gala em Londres? Anna Wintour vai organizar gala de angariação de fundos

O evento está marcado para Setembro no Theatre Royal Drury Lane, antes da Semana da Moda de Londres. Entre os anfitriões da noite, estarão Naomi Campbell e Ian McKellen. Os bilhetes custam 150 libras.

Diz-se que o Met Gala está para a moda como os Óscares para o cinema. Numa só noite, angariam-se milhares de dólares para o Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, e todos querem um bilhete para poder ver as estrelas ao vivo na famosa escadaria. Agora, a anfitriã Ana Wintour quer recriar o mesmo efeito em Londres, avança o The Guardian. O evento deverá acontecer em Setembro, antes da semana da moda.

Entre os anfitriões dessa noite, destinada a angariar fundos para as artes londrinas, estarão a supermodelo Naomi Campbell, o rapper Stormzy, a actriz Michaela Coel, o presidente da Câmara Municipal de Londres, Sadiq Khan, e o actor Ian McKellen. A festa será no Theatre Royal Drury Lane e vai incluir, claro, uma passadeira vermelha, bem como actuações de artistas conhecidos — ainda por revelar.

Não se sabe também quem serão as celebridades convidadas, à semelhança do que acontece com o Met Gala, onde os convidados são sempre um mistério. Quem sabe, os príncipes de Gales, William e Kate, poderão marcar presença, ou até mesmo os reis Carlos III e Camila.

Foto A supermodelo Naomi Campbell será uma das anfitriãs da noite Reuters/ANDREW KELLY

O público terá oportunidade de presenciar tudo, já que os bilhetes estarão à venda e revertem a favor do National Theatre, da Royal Opera House e da companhia de dança Rambert. “Os talentos criativos de Londres são incomparáveis, então qualquer coisa que possamos fazer para apoiar essas pessoas brilhantes, faremos”, sublinhou a directora da Vogue ao The Guardian. O editor da edição britânica da revista, Edward Enninful, também reiterou a importância de “recuperar as artes” depois da pandemia e a longo prazo.

A iniciativa é também uma forma de trazer atenção mediática para a Semana da Moda de Londres, que tem sofrido, nos últimos anos, na sequência da pandemia. Os londrinos Alexander McQueen, Stella McCartney e Victoria Beckham mudaram os seus desfiles para Paris, deixando um vazio no calendário do certame. “Claro que também estávamos a pensar nisso. Queremos colocar sob os holofotes os desfiles de moda. Apoiamos o talento em Londres”, acrescentou Anna Wintour.

Além de o público poder comprar bilhetes, a partir de 150 libras (mais de 174 euros), também alguns estudantes de moda terão oportunidade de participar de forma gratuita. A transmissão do evento será feita em directo e ficará a cargo da Vogue. No futuro, a revista quer replicar a mesma gala noutras cidades europeias, como Milão e Paris, com o mesmo objectivo de apoiar as artes, promete a directora.

Anna Wintour é considerada a mulher com mais poder na moda, conhecida pelas suas acções filantrópicas. Em Maio, organizou, uma vez mais, o Met Gala, desta feita uma homenagem ao criador Karl Lagerfeld, seu amigo pessoal. O evento marca também a inauguração da nova exposição do Costume Institute, mas é a passadeira vermelha a atrair a imprensa de todo o mundo. Os bilhetes, reza a lenda, chegam a custar 30 mil euros.