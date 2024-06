Verão na Casa da Música começa esta quinta-feira com mais de 70 concertos até Setembro

Mais de 70 concertos de vários géneros musicais vão animar o Verão da Casa, programa anual da Casa da Música que arranca esta quinta-feira e decorre até 7 de Setembro com dezenas de concertos que passam pela música sinfónica, pelo rock, pop, jazz, fado, DJs ou bandas filarmónicas.

"Da noite de São João no cais de carga da Casa da Música, à rentrée de Setembro na Avenida dos Aliados, a programação de Verão é sinónimo de diversidade de formatos, géneros e palcos", destacou a Casa da Música em comunicado.

Segundo a instituição portuense, um dos "pontos altos" desta programação ao ar livre é a noite de São João, no domingo, "que se celebra ao som dos êxitos de José Pinhal", interpretados pela José Pinhal Post Mortem Experience, banda de tributo que "vem alastrando o fenómeno do cantor popular matosinhense falecido em 1993".

O arranque oficial do festival acontece na praceta norte do Arrábida Shopping, com o Coro Infantil Casa da Música - Escolas e, na noite seguinte, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. Nas noites ao ar livre são esperadas actuações das bandas de rock Tontos e Patinho Feio, do músico Melo D e da dupla Almério & Martins, embaixadores da cena musical pernambucana, no Brasil.

Já no mês de Julho, apresentam-se os finalistas do Prémio Suggia (violoncelo) e do Concurso Santa Cecília (piano), com a Orquestra Sinfónica, bem como a Orquestra Jazz de Matosinhos, o Sonópolis e o Coro Infantil Casa da Música. Esta é também a altura em que a Casa da Música se desloca até vários locais da Área Metropolitana do Porto com concertos protagonizados pelos agrupamentos residentes da instituição.

Entre os destaques para este mês, contam-se as actuações da sitarista e compositora britânica de origem indiana Anoushka Shankar, filha do célebre músico Ravi Shankar; do pianista português Mário Laginha; e da pianista, cantora e compositora brasileira de jazz Eliane Elias, vencedora de vários Grammy.

Agosto abre com o Afro-Cuban Jazz Fusion: Yosvany Terry Quartet, num concerto em que o saxofonista e compositor cubano Yosvany Terry vai liderar uma viagem pelo jazz afro-cubano em diálogo com sonoridades da América Latina, dos Estados Unidos, de África e do Caribe. Este será também o espectáculo de abertura da nona edição do Piano Portofest.