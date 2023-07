Porto Pianofest regressa com Lara Downes, Zsolt Bognár e Luis Fernando Pérez

A oitava edição do festival, que começa esta terça-feira, estende-se a vários locais do Porto e de Gaia, com uma paragem em Famalicão.

A partir desta terça-feira e até dia 9 de Agosto, o Porto Pianofest leva nomes consagrados e emergentes, internacionais e portugueses, do universo da música clássica e não só, a vários espaços do Porto e de Gaia.

José Ramón Mendez, Ana Ferraz & Sélim Mazari, Zsolt Bognár, Lara Downes e Luis Fernando Pérez encabeçam a oitava edição deste festival que se desdobra em concertos com intérpretes de piano, flauta e violino, residências artísticas, conferências e masterclasses. No dia 10, o Porto Pianofest estende-se a Famalicão, com um programa de entrada gratuita na Fundação Cupertino de Miranda, numa tentativa de “democratizar e descentralizar o acesso à música clássica”, diz o pianista e director do Porto Pianofest, Nuno Marques, na nota de imprensa do evento.

“Fidelizar e chegar a novos públicos” é uma das missões centrais deste festival, nota o músico português residente em Nova Iorque. Também por isso, o aquecimento desta edição teve lugar no Mercado do Bolhão, com uma “maratona de piano”. O arranque oficial acontece esta terça-feira na Casa da Música, às 19h30, num espectáculo que junta os bailarinos da companhia Stars of America Ballet, de Nova Iorque, a Emanuel Salvador, no violino, e o próprio Nuno Marques, no piano. Os Nocturnos de Chopin e a Sonatina de Ravel serão duas das obras “intemporais” interpretadas neste concerto (bilhetes entre 20€ e 30€).

O festival prossegue na quarta-feira no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto com um programa inteiramente dedicado a Chopin, pelo pianista e pedagogo espanhol José Ramón Mendez, que integra também o corpo artístico docente do Porto Pianofest. No dia seguinte, a Reitoria recebe a flautista portuguesa Ana Ferraz e o pianista francês Selim Mazari, para uma actuação conjunta de dois artistas que têm vindo a ganhar terreno no circuito europeu.

A Reitoria continua a ser o palco do festival na sexta-feira, acolhendo o pianista e autor norte-americano Zsolt Bognár, especialista em repertório germânico, russo e romântico, e apresentador da série documental online Living The Classical Life. No dia anterior, o músico orienta uma conferência, de entrada gratuita, na Casa Comum da Reitoria.

Entre quinta e sexta-feira haverá ainda os Concertos Grátis à Hora do Almoço, no Museu Romântico, pelas 13h. No sábado, entre as 10h30 e as 12h, na Reitoria, lugar a um Concerto para Famílias, parte do programa pedagógico do festival.

Segue-se, ao final do dia, no pátio da Casa Museu Guerra Junqueiro, a actuação de uma das cabeças de cartaz do Porto Pianofest: a pianista, curadora e activista cultural americana Lara Downes, que tem contribuído para divulgar a música clássica composta por mulheres de várias nacionalidades e por afro-americanos (prova disso é o programa Amplify, emitido pela National Public Radio). A artista foi distinguida, em 2022, como a “Mulher Clássica do Ano” pelo programa de rádio Performance Today e tem vindo a marcar presença nas tabelas de vendas da Billboard. Na sexta-feira, orientará uma conferência na Reitoria, de entrada livre.

Entre o próximo domingo, dia 6, e a terça-feira seguinte, 8, decorrem os recitais do Ciclo de Residências Artísticas no WOW – World of Wine, em Gaia, com concertos de jovens pianistas internacionais, como a coreana Hyeseon Jin ou a chinesa Chenxing Huang.

O encerramento da oitava edição do Porto Pianofest cabe a Luis Fernando Pérez, um dos mais respeitados pianistas espanhóis. No dia 9, no Palácio da Bolsa, o músico interpreta o ciclo Ibéria, do pianista e dramaturgo Isaac Albéniz (1860-1909), considerado uma obra-prima da música espanhola, na qual se evoca várias paletas rítmicas do repertório popular do país, de Sevilha a Almería, de Madrid a Málaga.