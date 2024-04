Mário Laginha e Pedro Burmester em entrevista: uma cumplicidade firmada na liberdade da música

Os 50 anos do 25 de Abril são o pretexto para o regresso aos palcos dos dois pianistas, a celebrar as canções da liberdade. Começa esta sexta-feira em Águeda e terminará no fim do ano nos Coliseus.

Quando, há duas semanas, entrámos na sala da Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (ESMAE), no Porto, Mário Laginha (Lisboa, 1960) e Pedro Burmester (Porto, 1963) tocavam Inquietação, de José Mário Branco. Estavam a meio de um ensaio para a digressão com que, a partir de sexta-feira, no Centro das Artes de Águeda, vão celebrar a liberdade conquistada com o 25 de Abril.