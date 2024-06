Monólito misterioso volta a surgir numa cordilheira em Las Vegas

O mistério das colunas espelhadas que apareceram em locais inusitados há quatro anos voltou a adensar-se: desta vez, um novo monólito cuja origem está por desvendar foi encontrado pela polícia num canto remoto de Gass Peak, a montanha mais alta da Cordilheira de Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada. Se lhe parece que já viu algo parecido no passado, é possível que não esteja enganado: todos estes monólitos espelhados, semelhantes uns aos outros, fazem lembrar as colunas negras extraterrestres retratadas no filme 2001: Odisseia no Espaço, criado por Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke nos anos 60.

O novo monólito foi descoberto pela equipa de busca, resgate e salvamento da polícia de Las Vegas nesta terça-feira e as imagens, com a coluna espelhada a reflectir o cenário montanhoso e o céu limpo da região, foram publicadas nas redes sociais. "Vemos muitas coisas estranhas quando as pessoas vão fazer caminhadas, como não estarem preparadas para a meteorologia ou não trazerem água suficiente, mas vejam só isto", desafiaram as autoridades no Facebook, questionando ainda: "Como é que foi parar aqui em cima?".

As teorias começaram a chover nos comentários à publicação da polícia. Para alguns, a resposta é óbvia e Hollywood tem preparado o mundo para ela: "Aliens", sumarizam vários internautas.

Outros acreditam que é um artista a tentar publicitar as suas obras. E há quem vá mais longe: pode ser "um portal para outra dimensão", uma "miragem" no meio da paisagem desértica, um "instrumento de navegação planetária" ou um "portal para o inferno". Para a polícia de Las Vegas, foi uma boa oportunidade de recordar as recomendações para quem se aventura a fazer hiking naquele local: comunicar onde se está, estar preparado para as condições do tempo, beber muita água e levar uma fonte de luz, como uma lanterna.

Aparecimentos como este ocorreram em vários países em 2020, desde que um monólito metálico com cerca de três metros surgiu inexplicavelmente num desfiladeiro no estado do Utah, nos Estados Unidos. O fenómeno repetiu-se quando, nesse mesmo ano, uma coluna semelhante apareceu no centro de Las Vegas e outra no estado da Califórnia.

Um colectivo de artistas, o The Most Famous Artist,​ afirmou ter sido responsável pela fabricação do monólito californiano, mas as autoridades nunca confirmaram a veracidade dessa informação e continuam sem respostas sobre a origem dos restantes monólitos. Fora dos Estados Unidos, uma coluna espelhada também já foi avistada na Roménia, em Inglaterra e no País de Gales.

O mistério não se prende apenas com o aparecimento destes objectos estranhos, com o material de que são constituídos ou com o facto de surgirem sempre em ângulos rectos: é que, tão depressa quanto surgem nas paisagens, também desaparecem. Foi o que aconteceu com o primeiro monólito, descoberto no Utah: depois de ter sido avistado por um piloto a bordo de um helicóptero, a polícia confirmou que a coluna espelhada desapareceu sem deixar rasto — e sem a intervenção das autoridades locais. Noutros casos, os monólitos foram destruídos pela população.