Morreu Douglas Trumbull, lenda dos efeitos visuais de Hollywood

Douglas Trumbull era um pioneiro dos efeitos especiais e visuais de Hollywood, que estava no activo desde o início da década de 1960 e teve o seu último crédito em 2018. Foi responsável, por exemplo, pelo final de 2001: Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, além de ter trabalhado em filmes como Encontros Imediatos do Terceiro Grau, de Steven Spielberg, Blade Runner: Perigo Iminente, de Ridley Scott, ou A Árvore da Vida, de Terrence Malick. Além disso, foi também realizador e produtor. Morreu esta segunda-feira, aos 79 anos. "O meu pai lutava há dois anos com um cancro, um tumor no cérebro e um AVC”, escreveu a filha, Amy Trumbull, no Facebook.

Trumbull nasceu no mundo em que viria a trabalhar. Era filho de Donald Trumbull, que trabalhou em O Feiticeiro de Oz, e já em pequeno construía máquinas e aparelhos, inspirado pelos filmes de invasões alienígenas que adorava ver. Começou numa altura em que a tecnologia ainda não tinha tomado conta da sua área, mas manteve-se actualizado e a tentar inovar no seu trabalho, apesar de privilegiar efeitos com algo de orgânico. É dele uma invenção chamada Showscan, que queria revolucionar a forma como os filmes eram feitos em 70mm, projectada a 60 fotogramas por segundo, 2,5 vezes mais rapidamente do que o normal. Foi usada em curtas metragens suas e em parques temáticos.

Foi nomeado para três Óscares, partilhados com outras pessoas, por Encontros Imediatos do Terceiro Grau, O Caminho das Estrelas, de Robert Wise, e Blade Runner. Recebeu dois Óscares técnicos, o Científico e de Engenharia, com Robert Auguste, em 1993, por causa do seu trabalho com o processo Showscan, e o prémio Gordon E. Sawyer em 2012.

Na realização, estreou-se em 1972, com O Cosmonauta Perdido, um filme pós-apocalíptico que imaginava uma terra em que todas as plantas estavam à beira da extinção, com Bruce Dern, Cliff Potts e Ron Rifkin, a partir de um argumento co-escrito por nomes como o realizador Michael Cimino ou Steven Bochco, o criador de A Balada de Hill Street. Só voltou a realizar outra longa, a sua última, em 1983, com Projecto Brainstorm, outro filme de ficção científica que marcou o último papel de Natalie Wood, no meio de um elenco encabeçado por Christopher Walken. Foi também produtor executivo de The Starlost, série televisiva de ficção científica canadiana criada por Harlan Ellison em 1973.