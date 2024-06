Alentejo tem uma nova praia: estreia-se com a Estação Náutica de Moura-Alqueva

Eis a Praia do Lago, que chega com a estação náutica do concelho de Moura. A praia tem duas piscinas flutuantes e há cafetaria e esplanadas. Abre oficialmente esta quarta-feira.

A nova Estação Náutica de Moura-Alqueva, no distrito de Beja, é inaugurada na quarta-feira, após um investimento de quase 2,2 milhões de euros para diversificar a oferta turística no concelho e requalificar a zona envolvente da barragem.

O projecto, coordenado pela Câmara de Moura e desenvolvido em parceria com a Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA), é composto por uma plataforma central de lazer, uma praia fluvial e um parque para autocaravanas.

A praia fluvial, denominada Praia do Lago, engloba duas piscinas flutuantes e representou um investimento superior a 1,6 milhões de euros.

Foto CM Moura

"É um projecto que não está terminado e em que vamos somando novos investimentos para consolidar as infra-estruturas", assinalou à agência Lusa o presidente do Município de Moura, Álvaro Azedo. Em comunicado, a autarquia alentejana explicou que a plataforma central de lazer da estação náutica inclui uma cafetaria, esplanadas e lojas para operadores turísticos.

Esta valência resulta de um investimento de cerca de 550 mil euros, assumido em 62,11% pela EDIA e em 37,89% pelo município, tendo sido co-financiado pelo Turismo de Portugal. O montante foi assegurado pela câmara municipal e teve co-financiamento comunitário, no âmbito do programa operacional regional Alentejo 2020.

Foto CM Moura

Nos planos da autarquia estão igualmente a criação do Centro de Alto Rendimento de Moura e o prolongamento da praia fluvial.

A inauguração está agendada para as 14h30, estando prevista a presença do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado. Devido às previsões de chuva, a cerimónia de inauguração foi deslocada para as instalações da antiga pousada da EDP, junto à barragem, informou a autarquia. Já o programa de animação ("prática de desportos náuticos, música, cocktails e sunset Água Castello") foi adiado: decorrerá no sábado, 22, a partir das 16h.

Além desta, existem na região do Alentejo mais seis estações náuticas: Mértola e Odemira (também no distrito de Beja), Alandroal e Monsaraz (Évora), Avis (Portalegre) e Sines (Setúbal).