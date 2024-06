Ed Sheeran fez “dueto” com uma gaivota no Castelo de São Jorge antes do Rock in Rio

Horas antes de subir ao palco do Rock in Rio Lisboa, perante uma multidão de mais de 80 mil pessoas, Ed Sheeran tocou noutro palco. O artista britânico partilhou um vídeo neste domingo a cantar o êxito Castle on the hill no Castelo de São Jorge. “Com a participação de uma gaivota”, escreve, com humor, no Instagram.

“Acabei de aterrar em Lisboa e há aqui um castelo numa colina, por isso só há uma coisa que podemos fazer”, anuncia o músico no vídeo, em que se mostra a subir as escadas para uma das torres do Castelo de São Jorge. De guitarra na mão, começa a tocar as primeiras notas, ao mesmo tempo que se ouve uma gaivota a pairar. “A gaivota aproveitou a sua oportunidade”, comenta um seguidor.

Não se sabe quando terá sido gravado o vídeo, mas, na noite deste domingo, Ed Sheeran foi o destaque do segundo dia de Rock in Rio, num concerto tocado apenas com guitarra, que incluiu êxitos como Shape of you ou Thinking out loud.

Dias antes, o cantor esteve em Munique, na Alemanha, a propósito do arranque do Euro 2024, e também partilhou um vídeo que se tornou viral nas redes sociais. “Entrámos no balneário da Nelly Furtado ontem em Munique”, escrevia na legenda do clipe, onde surge a cantar I’m like a bird, o êxito de 2000 da cantora luso-canadiana.

É conhecida a relação conturbada de Ed Sheeran com as redes sociais. Em 2023, regressou ao Instagram, depois de um ano de ausência, que justificou para ultrapassar alguns assuntos pessoais, incluindo uma depressão, na sequência da morte de um dos seus melhores amigos, ao mesmo tempo que a sua mulher, Cherry Seaborn, foi diagnosticada com cancro.

Recentemente, durante uma visita ao talk show Therapuss with Jake Shane, Ed Sheeran confessou ainda que não tem telemóvel há quase uma década. “Não tenho um telemóvel desde 2015. Não tenho um número”, contou, depois de o apresentador lhe ter pedido o contacto. E detalhou: “Tenho algo para fazer vídeos que depois vão para as redes sociais, mas não é um telemóvel activo.”

A decisão surgiu depois de um período conturbado em que sentia que perdia demasiado tempo a “trocar mensagens” para responder a todos os pedidos. “Estava a perder a interacção na vida real, por isso livrei-me do [telefone], comprei um iPad, passei tudo para o e-mail, ao qual respondo uma vez por semana.”