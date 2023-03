Ed Sheeran revela que a mulher foi diagnosticada com um tumor durante a gravidez

Em Maio do ano passado, o cantor britânico Ed Sheeran disse estar “nas nuvens” com a chegada da segunda filha. Soube-se, agora, que a família estaria então a passar por um momento difícil. A mulher do artista, Cherry Seaborn, descobriu um tumor durante a gravidez e “não houve possibilidade de fazer tratamento até ao parto”, conta, através de uma publicação no Instagram.

Cherry Seaborn e Ed Sheeran casaram-se em 2019 e foram pais, em Agosto de 2020, de Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Quase dois anos depois, receberam a segunda filha, Jupiter Seaborn Sheeran. O cantor não entrou em detalhes sobre a doença da mulher, mas garante que a situação o fez riscar “centenas” de canções que tinha escritas para o quinto álbum, - (lê-se subtract), cujo lançamento é revelado na mesma publicação e que o artista diz ter sido desenvolvido “entre o luto e a esperança”.​

Luto porque Ed Sheeran também perdeu um dos seus melhores amigos, Jamal Edwards, o empresário musical que morreu no ano passado, aos 32 anos, na sequência de um ataque cardíaco por consumo excessivo de cocaína​. O acumular de situações fez o músico cair numa “espiral” de depressão. “Mudou a minha vida, a minha saúde mental e, em última instância, a forma como vejo a música”, declara.

Enquanto lidava com a doença da mulher, o artista enfrentava um processo em tribunal por acusações de plágio interpostas pelos autores de Let’s get it on, de Marvin Gaye, que diziam que a canção era semelhante a Thinking out loud. Tratava-se do segundo processo desta natureza que Sheeran enfrentou, já que em 2017 tinha sido levado à justiça pelo êxito Shape of you.

O álbum - (subtract) é o quinto trabalho de estúdio e parece completar os títulos matemáticos: + (plus), x (multiply), ÷ (divide) e = (equals). O projecto, explicou, foi todo escrito numa semana, enquanto lidava com um jorrar de emoções “entre o medo, a depressão e ansiedade”. E assevera: “Pela primeira vez não estou a tentar criar um álbum de que as pessoas vão gostar, estou só a lançar algo que é honesto e verdadeiro e que reflecte onde estou na minha vida adulta.”

O álbum completo deverá ser lançado a 5 de Maio. Antes disso, no final de Março, Ed Sheeran, que esteve em Portugal em 2019, fará alguns concertos, em Londres, Dublin, Glasgow, Manchester e Paris, para lançar o primeiro single.

Aos 32 anos, Ed Sheeran é um dos artistas britânicos de maior sucesso da última década, tendo estado um total de 79 semanas no topo das vendas no Reino Unido, com oito singles n.º 1, incluindo o sucesso global Shape of You, e quatro álbuns de estúdio. Entrou pela primeira vez nos tops britânicos em 2011 com o single de estreia The A Team. O cantor esteve em Portugal em 2019.