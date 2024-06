Rede Expressos: bilhetes desde 3,95 euros, mais rotas internacionais no Algarve e Vamus grátis

A Rede Expressos vai reforçar as ligações internacionais ao Algarve durante o Verão, com novas ligações regulares, a partir de Julho, entre as cidades de Rennes e Nantes (França), Bruxelas (Bélgica) e Zurique (Suíça), anunciou a empresa.

A empresa rodoviária revelou em comunicado que as novas ligações vão ter início em 2 Julho, justificando-se pelo facto de o Algarve "ser uma região turística que gera grandes fluxos de pessoas durante a época de verão".

As novas rotas com origem e destino no Algarve serão realizadas três vezes por semana, em ambos os sentidos, sendo Nantes, Zurique e Bruxelas diurnos e Rennes nocturno, especificou a empresa.

De acordo com a Rede Expressos, foi decidido "manter uma campanha promocional de tarifas a 3,95 euros e permitir que os todos os detentores de bilhetes expresso possam também viajar gratuitamente na rede regional Vamus, de forma a melhorarem a mobilidade local durante as férias".

"O Algarve é uma zona de grande afluência turística durante o período do verão, tanto de nacionais como de estrangeiros, pelo que a Rede Expressos decidiu [...] promover a mobilidade de todos aqueles que tenham como destino a região, envolvendo a nossa parceira regional Vamus Algarve", refere Carlos Oliveira, director geral da Rede Expressos citado na nota.

As paragens dos autocarros no Algarve com ligações àquelas cidades europeias abrangem as cidades de Faro e o aeroporto Gago Coutinho, Lagos, Portimão, Albufeira e Tavira.

Segundo a empresa, o transporte rodoviário de passageiros para Espanha e França aumentou entre Março e Maio, mais de 20%, comparativamente com o período homólogo de 2023.

"As previsões para o Verão apontam já para um aumento de mais de 50% dos passageiros e a partir de 17 de Junho o reforço de 39% dos serviços internacionais pela companhia", conclui a nota da empresa.