Algarve tem novo passe turístico para autocarros na região

O passe inclui mais de uma centena de ligações Vamus Algarve, o serviço Aerobus do aeroporto de Faro e os autocarros Eva em sistema contínuo de hop on hop off .

Pelo Algarve, nem sempre é fácil interligar diferentes pontos do território em transporte público, especialmente para os turistas e visitantes em geral. Mas há novidades neste domínio: a empresa de transportes Eva criou a EVA Cliffs Line, uma fórmula em sistema hop on hop off (em que o cliente pode entrar e sair em qualquer das paragens com um bilhete diário), as recentes linhas de autocarros Vamus Algarve e, agora, um passe turístico que interliga tudo isto.

O novo passe, para três ou sete dias, “permite aceder a todas as linhas regulares” da Vamus, à EVA Cliffs Line e também ao serviço Aerobus, que liga o aeroporto de Faro centro da cidade e a Albufeira, Lagoa, Portimão e Lagos.

Em comunicado, o Turismo do Algarve reforça que o passe inclui viagens ilimitadas e custa 35 euros para três dias, 45 euros para sete. Está à venda em todos os postos de informação turística da região e nas agências da Eva/Vamus Algarve.

Foto Vamus Algarve dr

O serviço Vamus Algarve, da empresa Eva, está em operação deste Dezembro e pretende trazer a toda a região “uma oferta mais vasta, com novas linhas, horários e frota modernizada”. Trouxe novas carreiras, alterou outras e também tem a particularidade de permitir o transporte a pedido, no caso para quem reside em “locais onde o reduzido número de habitantes não justifica transportes regulares”, explicava Ricardo Afonso, administrador-delegado da EVA Transportes, ao jornal Barlavanto. A rede inclui mais de uma centena de ligações por toda a região.

Já o turístico EVA Cliffs Line circula pela costa do Alvor ao Zoomarine (Guia, Albufeira), com umas duas dezenas de paragens entre estes dois pontos. O bilhete diário, que também pode ser adquirido a bordo, custa 10 euros. Os horários estão disponíveis no site da Vamus (linha 52).