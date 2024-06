Flixbus com mais Algarve, Costa Alentejana e Oeste. Rede Expressos reforça, CP sem planos

Antevendo um Verão com uma elevada procura de viagens, a Flixbus lançou no dia 6 de Junho uma linha sazonal entre Lisboa e Vilamoura, Almancil, Monte Gordo e Vila Real de Santo António, a qual poderá tornar-se anual após uma avaliação sobre a sua procura após a época balnear, anunciou a empresa em comunicado de imprensa. Esta linha poderá ter “até seis ligações diárias”.

Durante os meses de Verão, haverá também uma nova rota desde Cascais, Sintra e Almada para Faro e Albufeira. A Flixbus diz que as partidas de Almada servirão uma parte significativa da população da Margem Sul que não necessitará de vir a Lisboa apanhar os seus autocarros para o Algarve.

Ainda a sul, a empresa estreia a partir de 20 de Junho novas ligações diárias entre o Algarve e a Andaluzia: Faro – Málaga, Lagos – Jerez de la Frontera e Albufeira – Marbella. Os bilhetes já se encontram à venda no site e aplicação da Flixbus.

A linha sazonal para o litoral alentejano e Costa Vicentina também já foi antecipada, havendo já três autocarros directos diários entre Lisboa, Sines, Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar, Odeceixe e Aljezur.

Atenta ao turismo no Oeste, a empresa reforçou as ligações entre Peniche, Caldas da Rainha, Nazaré e Leiria, uma rota que passou a integrar também Torres Vedras.

No litoral centro, a Marinha Grande passa também a ser servida pelos autocarros verdes, dispondo desde o início do mês de ligações directas a Coimbra, Braga e Porto, nesta última com término em Campanhã e no aeroporto.

Leiria passou a ter ligações directas ao aeroporto de Lisboa, bem como a Aveiro e Torres Vedras.

Rede Expressos: de Bruxelas e Zurique para o Algarve

A Rede Expressos aposta também no habitual reforço das linhas para o Algarve e Costa Vicentina, sem, contudo, criar novas rotas. A empresa acompanha a evolução da procura, está atenta às reservas e, como dispõe de uma extensa frota por trabalhar com vários operadores, aumenta facilmente a oferta criando desdobramentos. “É uma prática que também seguimos nos destinos em que há festivais – à medida que vai havendo procura nós vamos enchendo carros e fazemos desdobramentos”, diz Celso Silva, da Rede Expressos, que explica ser essa a prática seguida para o afluxo de Verão ao sul do país.

Ainda assim estão previstos, a partir de 1 de Julho, dois serviços ida e volta de Lisboa para V. N. Milfontes, Porto Covo, Sines, Zambujeira do Mar e Aljezur. Para o Algarve haverá nove serviços para cada lado a partir de Lisboa, quatro dos quais precedem de Porto, Coimbra e Leiria.

No serviço internacional, a novidade é que haverá serviços directos entre o Algarve e Rennes, Nantes, Bruxelas e Zurique a partir de 2 de Julho. Trata-se de uma rota trissemanal que terá paragens, no Algarve, em Lagos, Portimão, Albufeira, Faro (cidade e aeroporto) e Tavira.

Verão da CP sem novidades à vista

O PÚBLICO questionou a CP sobre os seus planos para o reforço da oferta nos meses de Verão, mas a empresa não respondeu. Apenas é conhecido um cartaz horário com o habitual Intercidades que a empresa costuma pôr a circular em Julho e Agosto no sentido Lisboa-Faro à sexta-feira e Faro-Lisboa ao domingo. Nos restantes dias a empresa limita-se aos seus cinco serviços diários (três Intercidades e dois Alfas Pendulares), sendo que o último comboio a sair de Faro parte às 18h15. Entre as 8h22 e as 14h15 (durante seis horas) a transportadora pública não tem nenhum comboio a sair da capital algarvia para Lisboa.

Reforçar os comboios regulares com mais carruagens para responder à elevada procura tem limitações técnicas porque na ponte 25 de Abril as composições com mais de sete carruagens só podem circular se não houver mais nenhum outro comboio no tabuleiro, o que implicaria provocar atrasos na circulação da Fertagus.

No Oeste a CP já chegou em anos anteriores a reforçar a sua oferta de Verão a S. Martinho do Porto, cuja praia está a 100 metros da estação, mas essa prática foi interrompida. Nos últimos anos as automotoras entre Caldas da Rainha e S. Martinho têm andado sobrelotadas nos meses de Verão (com grande parte dos passageiros a viajar gratuitamente porque o revisor não consegue fazer a revisão e a estação de S. Martinho não tem bilheteira).

Nos últimos anos, a CP tem mantido também a prática de não fazer comboios entre a Azambuja e Alcântara Terra aos fins-de-semana, impedindo uma ligação razoável às praias da linha de Cascais para quem vem da zona de Alhandra, Alverca, Vila Franca de Xira e Azambuja.

Litoral Alentejano, 34 anos sem comboio

O litoral alentejano deixou de ter comboios em 1990 quando se acabou com o serviço de passageiros para Sines. Hoje, a linha que serve aquela cidade só serve para comboios de mercadorias, mas em 2021 a CP admitiu reactivar o serviço. Fonte oficial da empresa, então liderada por Nuno Freitas, dizia ao PÚBLICO que “o desenvolvimento turístico e económico que tem vindo a acontecer na região de Sines justifica plenamente uma ligação em Intercidades ou Inter-Regional directa a Lisboa”.

E acrescentava: “esta é uma das oportunidades que a CP pretende estudar, nomeadamente do ponto de vista da potencial procura existente, para a aplicação do material circulante que está a ser recuperado”.

O PÚBLICO, apurou, contudo, que estas intenções não tiveram seguimento.