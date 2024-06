PS insiste em advogado faltoso que quase perdeu lugar no Conselho da Magistratura

O Partido Socialista divulgou esta quinta-feira os nomes que acordou com o PSD para dois conselhos superiores da Justiça, insistindo no nome do advogado André Miranda para o órgão de supervisão dos juízes. O problema é que André Miranda, que é cunhado de Alexandra Leitão, líder parlamentar dos socialistas, vai muito raramente às reuniões do Conselho Superior da Magistratura (CSM), o que até levou o então presidente do órgão a pedir aos serviços uma certidão com o seu registo das faltas, para que a Assembleia da República pudesse determinar a perda de mandato, como previsto no Estatuto dos Magistrados Judiciais.

