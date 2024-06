Líderes do G7 apoiam acordo para utilizar os juros dos activos russos na Ucrânia

Os líderes do G7 iniciaram a sua cimeira anual na quinta-feira, muitos deles carregados de problemas nos países de origem, mas determinados a fazer a diferença na cena mundial, enquanto procuram ajudar a Ucrânia e contrariar as ambições económicas da China.

Num encontro agendado para dois dias, os diplomatas afirmaram que foi alcançado um acordo de princípio sobre a emissão de 50 mil milhões de dólares (cerca de 46 mil milhões de euros) de empréstimos à Ucrânia, utilizando os juros dos activos soberanos russos congelados depois de Moscovo ter lançado a invasão do país vizinho em 2022.

Os países ocidentais também foram unânimes na sua preocupação com o excesso de capacidade industrial da China, que, segundo eles, está a distorcer os mercados globais, e na sua determinação em ajudar os Estados africanos a desenvolver as suas economias.

"Há muito trabalho a fazer, mas estou certo de que nestes dois dias conseguiremos ter discussões que conduzirão a resultados concretos e mensuráveis", disse a Primeira-Ministra italiana, Giorgia Meloni, aos seus convidados do G7, no início das conversações, num hotel de luxo na região sul de Puglia.

Enquanto Meloni segue em alto depois de ter triunfado nas eleições europeias do fim de semana, os líderes das outras seis nações - Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Grã-Bretanha e Canadá - enfrentam grandes problemas internos que correm o risco de minar a sua autoridade.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, enfrenta uma batalha difícil para ganhar a reeleição em Novembro, o Primeiro-Ministro britânico, Rishi Sunak, deve perder as eleições nacionais do próximo mês e o Presidente francês, Emmanuel Macron, dissolveu o parlamento do seu país no domingo, depois de o seu partido ter sido derrotado nas eleições europeias.

Todos sorriram ao cumprimentar Meloni, sob um sol abrasador, à entrada da estância de Borgo Egnazia, onde passarão os próximos dois dias em sessões que serão abertas a uma série de outros líderes, incluindo o Papa Francisco.

Pelo segundo ano consecutivo, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy estará presente na cimeira, participando nas conversações de quinta-feira à tarde, assinando um novo acordo de segurança a longo prazo com o Presidente norte-americano Joe Biden.

Os líderes do G7 anunciarão também, muito provavelmente, um acordo sobre as linhas gerais de um empréstimo plurianual, utilizando os lucros dos fundos russos confiscados, que os juristas irão depois finalizar com o objectivo de obter dinheiro até ao final do ano.

"Penso que teremos os principais pontos de partida decididos, mas alguns dos pormenores ainda terão de ser trabalhados por especialistas num calendário definido", disse o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, sobre as discussões.