Líderes do G7 juntos no Sul de Itália com Ucrânia e Médio Oriente na agenda

Os líderes do G7 (Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá) vão estar reunidos em Itália a partir desta quinta-feira. As guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, a Inteligência Artificial e a situação em África e América Latina fazem parte da agenda da cimeira que termina no sábado.

O encontro contará com vários convidados, entre os quais o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o brasileiro, Lula da Silva, e o argentino, Javier Milei.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, é a anfitriã da cimeira que decorre num resort ​de luxo com vista para o Mar Adriático, sul de Itália.