Em terra de sarrabulho, quem tem Orelha d'Elefante é rei. Mais do que uma frase chamativa, o título desta reportagem é a constatação da sorte dos limianos — principalmente deles — em terem na margem direita do rio um restaurante 100% vegetal que se move "ao ritmo da natureza", que usa produtos biológicos e sazonais, livres de produtos processados e de açúcares refinados e cuja cozinha, aberta para todos espreitarmos, é, na medida dos possíveis, consciente e sustentável. Orelha d'Elefante é uma agulha no palheiro, pratos ricos, saudáveis e coloridos no raio de acção da monocromática cozinha tradicional de Ponte de Lima, feita de colheradas de sarrabulho e de pirâmides de rojões, de sangue de porco frito e cozido, de pratos "muito intensos" e "muito desequilibrados a nível nutricional".

