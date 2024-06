Para os alunos que estão no 12.º ano, nada vai mudar face às regras dos últimos quatro anos. Ou seja, os estudantes vão fazer apenas exames às provas de que necessitam para ingresso no ensino superior. No entanto, para os alunos do 11.º haverá mudanças já que têm de realizar três exames para concluir o secundário: Português no 12.º ano, que passa a ser obrigatório para todos os alunos dos quatro cursos científico-humanísticos (Ciências, Economia, Humanidades e Artes Visuais), e mais dois exames à sua escolha.