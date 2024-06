George Clooney contactou a Casa Branca por causa do trabalho da mulher no TPI

George Clooney telefonou para a Casa Branca para defender o trabalho da sua mulher, Amal Allamudin, que assumiu o nome do actor norte-americano quando casaram em 2014, e que faz parte da equipa do Tribunal Penal Internacional (TPI) que abriu uma acção contra os líderes israelitas e do Hamas, pedindo mandados de captura e acusando-os de crimes de guerra.

Em Maio, depois de o TPI se pronunciar, o actor telefonou a um dos principais assessores de Joe Biden para se queixar das críticas do Presidente à acção daquele organismo, diz o The Washington Post. Clooney telefonou a Steve Ricchetti, conselheiro do Presidente, para manifestar a sua preocupação com a denúncia de Biden sobre os mandados de detenção solicitados pelos procuradores do TPI para o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Yoav Gallant, criticando a utilização da palavra "ultrajante".

Os procuradores também pediram mandados de captura para os principais líderes do Hamas: Yahya Sinwar, líder em Gaza, Mohammed Deif, comandante da ala militar, e Ismail Haniyeh, dirigente que vive no Qatar. O TPI reuniu provas e defende que há motivos suficientes para concluir que foram cometidos crimes de guerra quer do lado do Hamas, quer do lado de Israel, por isso, pediu estes mandados de captura.

Depois do anúncio de Karim Khan, procurador do TPI, Amal Clooney, uma conhecida advogada de direitos humanos, declarou, num texto publicado no site da Fundação Clooney para a Justiça, que o gabinete do procurador a tinha recrutado para ajudar na investigação, pedindo-lhe para rever as provas de suspeitos de crimes de guerra e fornecer uma análise jurídica. Em Abril de 2022, Amal Clooney, numa reunião informal do Conselho de Segurança das Nações Unidas, apelou a que os crimes de guerra na Ucrânia não fossem esquecidos.

Quem é Amal Clooney? Foto Aos 46 anos, a mulher de George Clooney é uma das referências internacionais dos direitos humanos e já exerceu no Tribunal Internacional de Justiça. Nasceu a 3 de Fevereiro de 1978, em Beirute, Líbano. Filha de Ramzi Alamuddin, antigo professor de gestão na American University of Beirut, e de Bariaa Alamuddin, ex-editora no jornal libanês Al-Hayat, tem três irmãos, Tala, Samer e Ziad. Em plena guerra civil do Líbano, a família Alamuddin foi forçada a sair do país e a procurar refúgio em Gerrards Cross, em Inglaterra. Amal tinha 2 anos. Depois de um percurso académico com excelentes resultados, a jovem com dupla nacionalidade (libanesa e inglesa), fluente em inglês, francês e árabe, licenciou-se na Universidade de Oxford e fez um mestrado na Escola de Direito da Universidade de Nova Iorque, Estados Unidos, para onde se mudou. Terminado o mestrado tornou-se especialista em direito internacional, penal e direitos humanos. Em 2013, Amal Alamuddin e George Clooney conheceram-se e casaram no ano seguinte em Veneza. São pais dos gémeos Ella e Alexander, que nasceram em 2017, e têm nacionalidade britânica e norte-americana, falando fluentemente italiano, além do inglês e do árabe, por influência da família materna.

Clooney revelou a sua indignação pela ideia inicial de a administração norte-americana impor sanções ao TPI, porque a sua mulher poderia estar sujeita a essas sanções, disseram as fontes ouvidas. Este telefonema causou algum desconforto na Casa Branca uma vez que esta está a preparar uma angariação de fundos, para este sábado, em Los Angeles, contando com a participação do actor — nesta estarão presentes outras celebridades como a actriz Julia Roberts e o apresentador Jimmy Kimmel.

O actor, produtor e realizador é conhecido por apoiar o Partido Democrata. Em 2020 doou mais de 500 mil dólares para a campanha de Biden e foi co-anfitrião de uma angariação de fundos online, onde foram amealhados sete milhões de dólares. O ano passado, o presidente nomeou-o para a Comissão Presidencial para as Artes e as Humanidades, que aconselha o presidente em matéria de política cultural, mas antes disso, em 2022, recebeu o Kennedy Center Honors.

Antes deste, em Abril, no evento de angariação de fundo, que reuniu Biden e os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, foram conseguidos mais de 26 milhões de dólares e foi considerado o mais bem-sucedido para um candidato democrata, colocando Biden com uma vantagem financeira relativamente a Trump. Mas, segundo a campanha do candidato republicano, as contas mudaram e só desde que foi conhecida a condenação de Donald Trump, a campanha angariou mais 53 milhões de dólares, só online, e em apenas 24 horas após o veredicto.