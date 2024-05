Procurador do TPI pede mandados de captura para Netanyahu e líder do Hamas

Painel de juízes irá avaliar o pedido. São nomeados Netanyahu e Gallant, do lado de Israel, e Sinwar, Deif e Haniyeh do Hamas.

O gabinete do procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, anunciou que, face a uma investigação em que há motivos suficientes para achar que foram cometidos crimes de guerra, quer do lado do Hamas quer do lado de Israel, pediu mandados de captura para vários responsáveis dos dois lados.

Do lado de Israel, Khan mencionou o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Yoav Gallant.

Do lado do Hamas, referiu-se não só ao líder do movimento em Gaza, Yahya Sinwar, do comandante da sua ala militar Mohammed Deif, como a Ismail Haniyeh, o líder que vive no Qatar.

Um painel de juízes do TPI irá agora avaliar o pedido.

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces applications for arrest warrants in relation to Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant in the context of the situation in the State of #Palestine ??https://t.co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/bxqLWc5M6u — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024

Entre os crimes de guerra que o procurador diz que os responsáveis israelitas estão suspeitos de cometer estão o uso da fome de civis, causar sofrimento ou usar tratamento cruel, assassínio, ataques intencionais contra população civil, extermínio e/ou assassínio, incluindo em contexto de mortes à fome, perseguição, e outros actos desumanos.

Do lado do Hamas, estão extermínio, assassínio, tomada de reféns, violação e outros actos de violência sexual, tortura, outro tratamento desumano e cruel em contexto de guerra.

O TPI decidiu que tinha jurisdição sobre o conflito israelo-palestiniano em 2021, para crimes cometidos a partir de 2014, ou seja, muito antes de 7 de Outubro, quando o Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel marcado por uma grande brutalidade, e quando Israel lançou uma guerra também sem precedentes contra a Faixa de Gaza com o objectivo de “acabar com o Hamas”.

No final de Abril, surgiram rumores em Israel de que o TPI se poderia preparar para emitir mandados de captura e que estes poderiam incluir o primeiro-ministro.

O TPI analisa crimes de indivíduos, ao contrário do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) que analisa disputas entre Estados e que está a decidir sobre um caso apresentado pela África do Sul contra Israel com base na Convenção do Genocídio.

Nesse caso, o tribunal decidiu impor medidas provisórias a Israel, o que teve como efeito prático alguns países (Reino Unido, Países Baixos) começarem a questionar a legalidade do seu envio de armas.

A professora de Direito Internacional Juliette McIntyre, da UniSA (Universidade da Austrália Meridional) comentou na rede social X (antigo Twitter) que esta decisão poderá ter ainda mais esse efeito: “Acabou o bussiness as usual”, declarou. "Nenhum Estado que afirme defender a legalidade deverá mandar armas a alguém com um mandado do TPI a pairar sobre si."

As reacções de ambos os lados foram rápidas. Um responsável do Hamas declarou à Reuters que a decisão “faz equivaler a vítima ao carrasco”, e do lado de Israel, o ministro do gabinete de guerra e antigo chefe do Exército Benny Gantz declarou que a decisão do procurador é “um crime de proporções épicas”.