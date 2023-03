Mandado do TPI contra Putin por crime de “transferência” de crianças ucranianas

Rússia diz que o mandado não tem “validade”; no imediato o efeito será dificultar viagens do Presidente da Federação Russa. Mas a decisão tem um grande peso simbólico.

O colectivo de juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu, esta sexta-feira, um mandado de captura do Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, e da comissária de direitos da criança do país, Maria Lvova-Belova, as primeiras ordens de detenção da justiça internacional em relação à guerra na Ucrânia.

A acusação diz que ambos têm “responsabilidade individual” pelos crimes de guerra de “deportação ilegal” e “transferência ilegal” de crianças de zonas ocupadas da Ucrânia após a invasão russa do ano passado, diz o colectivo, citado pelo diário norte-americano The Washington Post.

Responsáveis ucranianos disseram, em Novembro, que pelo menos 10 mil crianças ucranianas tinham sido levadas para a Rússia sem os pais. Em Maio do ano passado, Putin assinou uma lei que facilita a adopção, por russos, de crianças ucranianas. Lvova-Belova, acrescenta o Post, tem defendido a retirada da nacionalidade ucraniana a estas crianças.

A Ucrânia saudou “uma decisão histórica”, nas palavras do procurador-geral do país, Andrii Kostin.

A Rússia reagiu desvalorizando a notícia. “As decisões do Tribunal Penal Internacional não têm qualquer valor para o nosso país, incluindo do ponto de vista legal”, disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova.

A Federação Russa assinou, em 2000, o Estatuto de Roma que criou o TPI, mas, tal como os Estados Unidos e a China, não o ratificou – o que a deixa, de facto, à parte do sistema. Em 2016, anunciou a sua retirada formal do tribunal. “A Rússia não coopera com este organismo”, declarou agora Zakharova.

A Ucrânia também não é signatária, mas um Estado que não é signatário pode apresentar uma declaração aceitando a jurisdição do TPI – o que a Ucrânia já fez.

Para serem detidos, os visados pelos mandados teriam de se deslocar a um país signatário do Tratado de Roma – é, por isso, quase impossível deter Vladimir Putin. O Presidente russo tem viajado muito pouco desde o início da guerra, com apenas uma visita à Bielorrússia no final de Dezembro, e já antes, com a pandemia da covid-19, tinha reduzido muito as deslocações, sendo a excepção uma visita à China para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, umas semanas antes da invasão da Ucrânia, a 24 de Fevereiro de 2022.

Mas o mandado de captura tem grande peso simbólico. A Human Righs Watch, que recentemente divulgou um relatório sobre os milhares de crianças ucranianas que viviam em orfanatos e que foram transferidas à força para a Rússia ou para territórios ocupados pelas forças russas no Leste da Ucrânia, reagiu congratulando-se pela acção do TPI.

“Este é um grande dia para as muitas vítimas dos crimes cometidos pelas forças russas na Ucrânia desde 2014”, quando a Rússia invadiu e anexou a Crimeia, disse Balkees Jarrah, vice-directora para a justiça internacional da organização, num comunicado. “Putin é agora um homem procurado”, e a acção é “um primeiro passo para pôr fim à impunidade que tem incentivado os agressores na guerra da Rússia contra a Ucrânia”.

Os mandados são “uma mensagem clara a quem dá ordens para cometer ou tolerar abusos graves de direitos humanos” que podem acabar “numa cela de prisão em Haia”.

