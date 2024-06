Betty Grafstein recebeu alta do hospital e viajou para os EUA

Betty Grafstein, de 95 anos, recebeu alta hospitalar, mês e meio depois de ter sido admitida no Hospital CUF Cascais, e, nesta terça-feira, embarcou num voo com rumo aos EUA, cumprindo-se, assim, o que o filho da joalheira, Roger Basile, tinha dado a entender há dias, durante uma visita a Lisboa.

A mulher de José Castelo Branco terá viajado na companhia de uma equipa médica e da empresária Marcella Fernandes, que tem estado também no centro da polémica que envolve José Castelo Branco, a quem a mulher acusou de violência doméstica, por ter sido uma das pessoas que terá identificado as lesões de Betty Grafstein.

A também designer de jóias foi hospitalizada a 20 de Abril. Na altura, foi identificada uma fractura no fémur e uma ferida no braço, condizentes com uma queda. No entanto, cerca de duas semanas depois, Betty Grafstein relatou a vários profissionais de saúde que sofria agressões do marido e que a queda dera-se por ele a ter empurrado.

A denúncia realizada às autoridades deu origem à detenção de José Castelo Branco, tendo o juiz de instrução criminal determinado várias medidas de coacção, entre as quais a utilização de pulseira electrónica.