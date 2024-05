José Castelo Branco detido por violência doméstica

Em causa estão maus tratos a Betty Grafstein, que se terá queixado a vários profissionais de saúde do Hospital CUF Cascais.

José Castelo Branco foi detido por violência doméstica, esta terça-feira, avançou o Correio da Manhã e confirmou ao PÚBLICO a tenente-coronel Maria João Fonseca, porta-voz nacional da GNR​. A queixa ao Ministério Público foi apresentada pelo Hospital CUF Cascais, onde a norte-americana Betty Grafstein está internada desde 20 de Abril.

O negociante de arte é aguardado, agora, no Tribunal de Sintra, para ser apresentado a um juiz de instrução criminal, noticiou a Lusa. A ordem de detenção, que a CNN diz ter partido do Departamento de Investigação e Acção Penal de Sintra​, surgiu na sequência de uma denúncia de violência doméstica, que o Ministério Público confirmou, no dia 3 de Maio.

Na sequência da queixa, diz o Expresso, Betty Grafstein foi sujeita a observação psicológica, esta terá demonstrado que está “consciente, orientada, calma e colaborante”, com “memória mantida e cognitivamente bem”. Contactado pelo PÚBLICO, o grupo CUF não quis prestar declarações.

Já após a queixa, surgiram testemunhos de violência sobre a empresária, tanto de antigos funcionários como de amigos. No programa Conta-me (TVI) desta segunda-feira, Abel Dias, cujo trabalho está associado às revistas cor-de-rosa e que se apresenta como um antigo amigo de Betty Grafstein, contou a Manuel Luís Goucha que a norte-americana tem “medo” do marido, recordando episódios em que o comerciante terá sido “malcriado” e “pouco atencioso”.

José Castelo Branco, que está casado com Betty Grafstein desde 1996, tem vindo a recusar todas as acusações, considerando-as “ridículas”.