MP investiga José Castelo Branco acusado de violência doméstica contra Betty Grafstein

O socialite português José Castelo Branco está a ser investigado por violência doméstica pelo Ministério Público (MP), avança o semanário Expresso. Em causa estão maus-tratos a Betty Grafstein, de 95 anos, que se queixou a “vários” profissionais de saúde de que foi empurrada pelo marido. “Nem respondo a algo tão ridículo”, reagiu José Castelo Branco, citado pelo mesmo jornal.

A norte-americana Betty Grafstein está internada no hospital CUF de Cascais desde 20 de Abril com uma fractura do fémur e ferimentos no braço esquerdo. De acordo com a queixa que o semanário cita, a mulher de José Castelo Branco ter-se-á queixado “a vários profissionais de saúde” que o “comportamento abusivo ─ físico e psicológico ─ é recorrente”.

A queixa ao MP terá sido apresentada pelo próprio hospital, dado que o crime de violência doméstica é público e não é necessário que seja a vítima a iniciar o processo ─ desde 2000 que qualquer cidadão ou instituição pode fazer uma denúncia.

Na sequência da queixa, diz o Expresso, Betty Grafstein foi sujeita a observação psicológica, esta terá demonstrado que está “consciente, orientada, calma e colaborante”, com “memória mantida e cognitivamente bem”. O PÚBLICO contactou o MP e a CUF, aguardando pelas suas respostas.

Nesta quinta-feira, no mesmo dia em que se tornou pública a queixa, José Castelo Branco publicou um vídeo no Instagram, onde pedia aos seguidores que rezassem por Betty Grafstein. “Rezem muito pela Betty, rezem muito forte. Ela agora está nos cuidados intensivos”, actualizava no vídeo feito no hospital. E termina o vídeo: “Por favor, preciso dela.”

Mais tarde, depois de terem sido divulgadas as notícias, o socialite voltou a recorrer à mesma rede social para partilhar uma fotografia ao lado de Betty Grafstein. “Não existo sem ti”, escreveu na legenda.

Em 2023, numa entrevista ao jornal The Sun, José Castelo Branco defendia que não se casou com Betty Grafstein para se aproveitar da fortuna que a designer de jóias herdou do primeiro marido, Albert Grafstein, barão dos diamantes. “Casámos com separação total de bens, tudo bem que ela tinha mais de 60 anos, mas eu podia ter exigido um acordo pré-nupcial. A Betty quis casar-se comigo porque se apaixonou por mim.”

Betty Grafstein e José Castelo Branco casaram-se em 1996. Ele, que chegou a trabalhar como modelo, tornou-se conhecido pela participação em reality shows da TVI, como a Quinta das Celebridades, em 2004, ou Perdidos na Tribo.