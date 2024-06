Foi você que pediu um jantar bem regado a 1300 euros por pessoa? Siga para o Algarve

Não será o jantar do século, mas anuncia-se como um combate gastronómico deluxe: no restaurante Ocean, jantar “único” para 14 pesssoas propõe alta cozinha e “vinhos do outro mundo”.

Pagar 1300 euros por um jantar pode ser excessivo para a maioria, mas também pode ficar em conta para alguns... Até porque ainda não há muito tempo, e com alguns dos protagonistas do evento agora destacado, se anunciava um jantar, na Comporta, com menu de dez pratos especiais e vinhos de topo a 1800 euros por cabeça. Logo, uma poupança. Desta feita, o cenário muda-se para mais a sul: será a 21 de Junho, no restaurante Ocean, do chef duas estrelas Michelin Hans Neuner, e com vinhos da colecção Wines From Another World, projecto de Cláudio Martins, o consultor que quer tornar o vinho português mais caro e que já se celebrizou por frases como "Há clientes estrangeiros que ‘não compram vinhos portugueses porque são superbaratos’”.

Para começar, o que se poderá comer no restaurante do luxuoso Vila Vita Parc, Porches, Lagoa? Este autoproclamado "jantar galáctico" contará com "pratos de autor, inéditos e irrepetíveis, concebidos especificamente para harmonizar" com os vinhos. Todos os detalhes da ementa não serão revelados, mas pedimos alguns exemplos e cá estão eles, a jeito de aperitivo: "Dancing Shrimps" (Caviar Imperial, Camarão da Costa, Coco, Combava), "Uma noite em Banguecoque" (Linguado, Couve-Rábano, Pimenta Kampot, Choco), "Bolinho da Sorte" (Groselha, Pão de Miso, Koa).

Até porque, para além da garantia Michelin do restaurante, numa noite pensada para 14 comensais, o destaque é todo para os vinhos. Em comunicado, anuncia-se que o repasto terá os "melhores vinhos da Galáxia como protagonistas principais".

Os vinhos em destaque são criações ligadas a Cláudio Martins e que, realmente, têm valores de venda pouco correntes neste mundo. A colecção Wines From Another World (WFAW, a sigla inglesa para "vinhos de outro mundo") inclui o português Júpiter — a partir de vinhas da Herdade do Rocim, no Alentejo, com projecto do consultor —, cujos preços podem ir dos mil aos 1750 euros a garrafa; do espanhol Uranus (mais de 2000 euros a garrafa) ou do alemão Saturn (em redor dos 900 euros).

Prometem-se ainda "outros que dificilmente se poderão encontrar no mercado", nas palavras de Cláudio Martins, CEO da Martins Wine Advisor e mentor deste projecto. “Esta é uma experiência pensada para os membros do clube WFAW, mas não só”, diz. “Trata-se de uma oportunidade única de aceder de forma privilegiada a alguns dos melhores vinhos finos do mundo.” Quais? Isso só saberá quem estiver à mesa: “Os restantes sete vinhos da carta serão conhecidos e provados apenas por quem estiver presente no evento”, mantendo-se no “segredo dos deuses”. Assinale-se que é garantida uma “gama diversificada de vinhos internacionais de renome".

No caso, por exemplo, de um jantar similar na Comporta em 2022, havia o champanhe Boërl​ & Kroff (4000/5000 euros, mais ou menos, sendo que Cláudio Martins é embaixador da marca), ou um raríssimo vinho Madeira de 1927.

Foto O restaurante Ocean, no Vila Vita de Porches, Lagoa dr

A viagem pelos vinhos do jantar do restaurante Ocean, adianta-se, será guiada por sommeliers especializados.

Segundo informação de 5 de Junho, à altura de publicação desta notícia, "já há poucos lugares disponíveis": são aceites reservas até ao dia 10 de Junho (info@winesfromanotherworld.com).