Refletir e agir: garantindo o futuro do planeta

O Dia Mundial do Ambiente celebra-se anualmente a 5 de junho e deve funcionar como um lembrete à responsabilidade coletiva de preservar e proteger a saúde do nosso planeta. É um momento para refletirmos sobre o impacto das atividades humanas nos recursos naturais do planeta e para promovermos iniciativas em prol de práticas amigas do meio ambiente.

Nas últimas décadas, a escala de degradação dos ecossistemas tem aumentado a taxas alarmantes a nível global. Entre as principais causas da deterioração encontram-se a rápida industrialização, as práticas agrícolas não sustentáveis e a urbanização descontrolada. Estes fatores têm contribuído de forma significativa para a diminuição da qualidade do ar, o aumento da poluição dos cursos de água e a degradação dos solos. A sua manifestação resulta na perda de habitats e extinção de espécies, reduzindo drasticamente a biodiversidade dos ecossistemas.

Por outro lado, as alterações climáticas intensificam os desafios enfrentados pelos ecossistemas, perturbando o seu delicado equilíbrio em todo o planeta e promovendo a degradação ambiental. Este ano, o Programa das Nações Unidas para o Ambiente dá destaque à temática "Restauração da Terra, Desertificação e Resiliência à Seca”, evidenciando a necessidade urgente em recuperar áreas degradadas, combater a desertificação e aumentar a resiliência à seca. A desertificação é, de facto, uma das principais causas de perda de habitat e deslocação de comunidades. Além disso, o impacto negativo da desertificação na agricultura e produção de alimento é muito significativo, exacerbando a insegurança alimentar e as vulnerabilidades socioeconómicas.

De facto, a lista de desafios ambientais que o planeta enfrenta é vasto e multifacetado colocando em perigo o bem-estar das gerações presentes e futuras. Torna-se premente aumentar a consciencialização pública, fomentar práticas ecologicamente sustentáveis e lutar por mudanças de políticas, por forma a mitigar os efeitos negativos e promover a sustentabilidade ambiental. É essencial adotar práticas sustentáveis na indústria, promover a agricultura regenerativa e implementar políticas de urbanização que respeitem a natureza. Ao trabalhar colaborativamente e promover a utilização de soluções baseadas na natureza, podemos proteger os recursos naturais do planeta, garantir um sistema de produção de alimentos sustentável e mitigar os impactos da poluição e desertificação, construindo um futuro mais resiliente e sustentável.

A ação coordenada entre os decisores políticos, autoridades locais, empresas e sociedade civil são cruciais para trilhar um caminho rumo a um planeta mais saudável, onde os recursos naturais como a água, ar e solo são salvaguardados em benefício de todas as formas de vida.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990