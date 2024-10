Soluções baseadas na natureza: incorporar a natureza na estratégia empresarial

As Soluções Baseadas na Natureza (SBN) são definidas pela Comissão Europeia como "soluções inspiradas e apoiadas pela natureza, que proporcionam simultaneamente benefícios ambientais, sociais e económicos, promovendo a resiliência". Estas soluções integram processos naturais em ambientes urbanos, rurais e marinhos, por meio de intervenções locais e sistémicas, com o objetivo explícito de enfrentar desafios críticos como as alterações climáticas, a segurança alimentar e a saúde pública, num forte compromisso com a conservação da biodiversidade.

Na prática, as SBN consistem em ações que visam proteger, gerir de forma sustentável ou restaurar ecossistemas, abordando desafios societais críticos, como o risco de catástrofes, as alterações climáticas, a segurança alimentar e hídrica, e a saúde humana. Estas soluções podem incluir a proteção e restauro de florestas, a defesa de mangais e recifes de coral, a conservação ou recuperação de áreas húmidas, e a criação de espaços verdes em áreas urbanas. Quando bem aplicadas, essas intervenções fortalecem a resiliência ambiental e social, impulsionando um desenvolvimento sustentável que beneficia tanto o meio ambiente quanto as comunidades.

Ao adotarem práticas que respeitam e promovem a natureza, [as empresas]podem não apenas mitigar o impacto ambiental das suas operações, mas também explorar novas oportunidades de negócio

A implementação das SBN envolve a inclusão deliberada de processos naturais em ambientes humanizados, gerando serviços de ecossistema relevantes. Uma floresta bem gerida, por exemplo, oferece serviços de aprovisionamento, como madeira e alimentos, mas também regula o clima. Além disso, esses espaços possuem um crescente valor cultural e recreativo, contribuindo para o bem-estar mental, o lazer e a educação, enquanto geram empregos.

As empresas desempenham um papel decisivo na maximização dos benefícios das SBN. Ao adotarem práticas que respeitam e promovem a natureza, podem não apenas mitigar o impacto ambiental das suas operações, mas também explorar novas oportunidades de negócio. Setores como ecoturismo, o restauro de ecossistemas e a gestão sustentável de recursos naturais têm prosperado em sinergia com as SBN, gerando valor económico, social e ambiental.

Em setores como a silvicultura, turismo, arquitetura e engenharia, as empresas já estão a adotar modelos de gestão sustentável focados na regeneração de ecossistemas e na proteção da biodiversidade. No setor da construção, por exemplo, soluções verdes, como florestas urbanas e zonas húmidas, estão a ser implementadas para abordar a resiliência climática, oferecendo simultaneamente benefícios estéticos, recreativos e bem-estar. Um exemplo claro é o restauro de ecossistemas costeiros, que pode substituir infraestruturas tradicionais de defesa contra inundações, gerando economia e aumentando a biodiversidade local.

As SBN posicionam as empresas como catalisadoras de uma economia mais verde e resiliente, criando valor partilhado que beneficia tanto os seus clientes quanto as comunidades e os ecossistemas locais. Este modelo fortalece as relações com os stakeholders e aumenta a aceitação social dos projetos, criando vantagens competitivas num cenário global em transformação. Além disso, as SBN contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e para compromissos internacionais como o Acordo de Paris, sendo adaptáveis ao contexto local e às especificidades dos ecossistemas e comunidades.

Apesar do seu potencial, a implementação das SBN nas empresas enfrenta múltiplos desafios. Em resposta, o BCSD Portugal desenvolveu um manual abrangente intitulado Como implementar na sua empresa soluções baseadas na natureza (Introdução à norma da UICN), que fornece orientações práticas sobre como ultrapassar barreiras à conceção, implementação e monitorização de SBN. Inclui estudos de caso de empresas portuguesas, demostrando o crescente interesse pelas SBN no setor empresarial nacional e a sua efetiva aplicação. Este manual é um recurso fundamental para qualquer empresa que deseje contribuir para um futuro mais verde, resiliência empresarial e benefícios tangíveis para a sociedade e o meio ambiente.

