Obras com apoio do PRR avançam em escolas da região de Lisboa. Nenhuma na capital

Obras com financiamento total (ou quase total) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) avançam em 14 escolas de 11 municípios da região de Lisboa e Vale do Tejo, envolvendo um investimento de mais de 120 milhões de euros, indicou ao PÚBLICO a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), que fez a aprovação final das candidaturas. Nenhuma dessas escolas fica na cidade de Lisboa, onde têm vindo a ser noticiadas queixas sobre as más condições de vários estabelecimentos. A Câmara Municipal de Lisboa refere que muitas das escolas a necessitar de reabilitação nem foram submetidas a este concurso do PRR por “não ser possível garantir que as obras de requalificação estarão concluídas em 2026, fim do prazo do apoio”.

