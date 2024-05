Viseu vai ser a capital mundial dos queijos: recebe o World Cheese Awards em Novembro

Nos últimos anos, os "óscares" dos queijos têm vindo a popularizar-se e, ao mesmo tempo, a prestar muita atenção a Portugal: no ano passado, entre outras distinções, houve três queijos portugueses "de ouro" na competição. Agora, chegou a vez de Portugal ser, pela primeira vez, o anfitrião dos World Cheese Awards 2024: vai decorrer em Viseu, de 15 a 17 de Novembro.

Portugal sucede assim ao Reino Unido, Itália, Espanha ou Noruega (no ano passado) e estreia-se assim como "palco" da "competição mundial de queijos", já com três décadas de história, como se refere em comunicado. E será em grande: "Contará com um júri de 250 especialistas para avaliar mais de 4500 queijos de mais de 40 nacionalidades", informa a organização.

O evento, em 36.ª edição, foi apresentado nesta terça-feira, na Casa da Ribeira, em Viseu, um "espaço evocativo das memórias da capital da Beira Alta", naturalmente uma região onde são produzidos alguns mais extraordinários queijos portugueses.

Organizado pela britânica Guild of Fine Food, irá reunir "os maiores produtores e afinadores mundiais". Em destaque, no júri, "o maior contingente de jurados portugueses na história da competição". Serão 35 profissionais, "abrangendo especialistas em queijo, críticos gastronómicos, chefs, entre outros profissionais da indústria".

Naturalmente, é esperada uma elevada mediatização global do evento. E, para ajudar a esse objectivo, "a iniciativa irá também trazer a Portugal mais de uma centena de jornalistas de publicações especializadas", para além de "apreciadores dos quatro cantos do mundo" e, como não podia faltar, lê-se no comunicado, "influencers" dos queijos.

Além da gala de prémios, irá também decorrer em paralelo o Summit de Queijos e um Festival Gastronómico (adivinhe o tema), sendo que estes estarão abertos ao grande público.

"Um evento de queijos verdadeiramente global", é como se apresenta o World Cheese Awards. Palavra-chave nas avaliações, prémios (e todas as conversas): cor, textura, consistência e, por fim mas não menos importante, muito pelo contrário, sabor.

Foto Em Biga, Viseu, o pastor Vitor Almeida e o seu rebanho de ovelhas bordaleiras adriano miranda

“Estamos entusiasmados por levar os World Cheese Awards a um novo país e região anfitriã", diz John Farrand, o chefe da guilda organizadora, na nota de apresentação. “Localizada no coração da região vinícola do Dão, Viseu tem uma cultura rica em gastronomia e produção de vinho, o que a torna um local adequado para a primeira edição dos World Cheese Awards em Portugal", acrescenta.

Já para Bruno Filipe Costa, especialista em gastronomia e, juntamente com o jornalista gastronómico Paulo Salvador (habituado, na TVI ou em livro, a divulgara a restauração e passeios por todo o país), impulsionador da realização do evento no país, a "forte herança queijeira" da região, a sua "cultura gastronómica invejável, que combina tradição e excelência" ou ser o reino do ilustre Queijo Serra da Estrela, foram factores determinantes.

O que é a Guild of Fine Food? "Existe para apoiar e incentivar os produtores artesanais de alimentos e bebidas e bebidas artesanais e as charcutarias independentes, lojas de produtos agrícolas e alimentos e bebidas. Organiza uma vasta gama de actividades destinadas a promover a excelência em todos os sectores do comércio e criar laços mais estreitos entre produtores e retalhistas" - lê-se em comunicado de imprensa da guilda, fundada em 1995. Além dos queijos, a organização realiza também os eventos Great Taste, e Fine Food Digest. Site oficial

É uma oportunidade para " elevar o nome dos nossos queijos mundialmente”, defende ainda Costa, enquanto Salvador lembra que “Portugal e a região da Serra da Estrela escondem verdadeiras jóias gastronómicas que vão surpreender produtores, comerciantes e apreciadores de queijo" de todo o mundo.

Em temos mais latos, "ajudará a posicionar Viseu Dão Lafões como um destino de referência para os amantes da gastronomia", acrescenta Fernando Ruas, presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões.