Portugal volta a ter três queijos de ouro nos World Cheese Awards

Foram 16 os queijos que passaram todas as etapas do World Cheese Awards para no final serem assinalados como Super Ouro. Um queijo da Índia (da Eleftheria) foi o único a concurso que escapou ao monopólio da Europa, onde Portugal desta vez não conseguiu nenhuma distinção máxima. Apesar disso, foram 18 os queijos portugueses premiados (mais cinco do que no ano passado), três medalhas de ouro, oito de prata e sete de bronze.

"Um evento de queijos verdadeiramente global", apresenta-se o World Cheese Awards, que reúne queijeiros, compradores e especialistas de todo o mundo para julgar (em Trondheim, na Noruega) mais de quatro mil queijos provenientes de mais de 40 países tendo em conta a sua cor, textura, consistência e, sobretudo, sabor.

Para chegarem à fase final, um painel composto por 16 especialistas avalia os queijos uma segunda vez, cada um deles escolhendo um queijo para ser campeão na rodada final. O "super-júri", representando todos os quatro cantos do globo, debate então os queijos finais diante de uma plateia ao vivo antes de votar para escolher os Super Ouro.

Por esse crivo foram passando 18 queijos portugueses. Entre eles um São Miguel nove meses e um São Jorge DOP 4 meses, ambos produzidos pela Lactacores, e um Curado de Ovelha, pela Malpiqueijo, trio que mereceu a ambicionada medalha de ouro.

Os 18 portugueses medalhados Ouro Lactacores — São Miguel 9 meses

Lactacores — São Jorge DOP 4 meses

Malpiqueijo — Curado de Ovelha Prata Queijaria Soalheiralves — Ovelha Curado

Queijos Santiago — Serramonte

Lacticôa — Cabra Curado PiriPiri

Queijos Lagos — Ovelha Amanteigado

Prados De Melgaço — Creme fresco de cabra

Malpiagro — Curado de Ovelha Amanteigado

Malpiagro — Curado Ovelha e Cabra Cabreiro

Lactacores — São Jorge Bronze Queijos Santiago — Azeitão DOP

Prados De Melgaço — Cabra Vinho Alvarinho & Pimentão

Prados De Melgaço — Cabra com cachaço Vinho Alvarinho e Pimentão

Queijos Santiago — Palhais Rústico

Prados De Melgaço — Curado de cabra

Continente — Serra da Estrela DOP

Continente — São Jorge DOP 4 Meses

Recorde-se que recentemente foram anunciados os 23 melhores queijos portugueses e menções honrosas na 14.ª edição do Concurso Queijos de Portugal.