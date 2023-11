Estes são os melhores 23 queijos (e menções honrosas) de Portugal

Foram anunciados os 23 melhores queijos portugueses e menções honrosas nas mesmas categorias na 14.ª edição do Concurso Queijos de Portugal, realizada pela Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios (ANIL), que reuniu 172 queijos naquela que é a principal competição técnica de queijos a nível nacional.

Dos mais comuns, como o curado, o amanteigado, o flamengo, o fresco ou o requeijão, passando pelos menos usuais como o atabafado ou de culturas de superfície, todas as categorias foram premiadas com um vencedor e menções honrosas, num total de 23 vencedores e 45 menções honrosas.

Foto Queijo do Campo DR

A competição foi realizada em regime de prova cega, por "jurados experientes de proveniências diversas, nomeadamente, representantes do sector queijeiro, dos organismos de controlo e certificação, de instituições de ensino, e da gastronomia, da distribuição, representantes de empresas do sector industrial e comunicação social", informa a ANIL em comunicado.

Cada empresa participante tinha a possibilidade de se apresentar a diferentes categorias, podendo levar a concurso até duas referências em cada uma delas.

Com duas distinções, destacaram-se quatro marcas: Lactifeita (categorias Queijo Fresco Vaca e Requeijão Vaca), Queijo do Campo (Vaca Cura Normal e Vaca Cura Prolongada), Lacticínios do Paiva (Flamengo e Cabra Cura Normal) e Queijos de Santiago (Mistura Cura Normal e Mistura Cura Prolongada).

Foto Queijos de Santiago DR

Nos Novos Sabores, destacou-se a Herdade da Maia, com um requeijão de ovelha com doce de abóbora, e a Lacticínios Halos com um queijo Trevo com piripíri. Neste particular, as menções honrosas foram entregues à Queijo do Campo (urtiga) e Paiva (pimenta preta).

A ANIL, acrescenta, deseja com este concurso contribuir para o "crescimento e desenvolvimento da indústria de queijo", "impulsionar, promover a qualidade do queijo nacional e ser motor de inovação". "Se, no fim do ano, o concurso estimular o consumidor a experimentar e a adquirir mais queijo, o concurso cumpre com o seu desígnio", anotou a directora-geral, Maria Cândida Marramaque.