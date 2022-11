Portugal tem três queijos que valem ouro no World Cheese Awards

Siga para queijo! Portugal voltou a conquistar o ouro nos World Cheese Awards, que desta vez analisou, cheirou, apalpou e provou mais de quatro mil queijos provenientes de 40 países. Da lista dos melhores do mundo na competição, fazem agora parte dois queijos portugueses Super Ouro, distinção atribuída a 98 concorrentes, (o requeijão da Queijaria Vale da Estrela, na Serra da Estrela, logo no primeiro ano em que se aventurou neste concurso, e o São Jorge DOP 7 Meses, do Continente Selecção), e um Ouro, o queijo curado de ovelha amanteigado, da Malpiagro, marca com sede em Malpica do Tejo, fundada em 1981.

As características — avaliadas por 250 juízes internacionais através de prova cega — vão desde a aparência da casca e da pasta, o aroma, o corpo e a textura do queijo, até ao sabor e à sensação na boca. E ao todo foram 13 os queijos portugueses a atravessar todas as fases de selecção com sucesso num evento que decorreu no País de Gales.

Requeijão da Queijaria Vale da Estrela DOP, Queijo Curado de Ovelha, Malpiagro, Queijo São Jorge DOP 7 Meses, Continente

Para além dos queijos “dourados”, os produtores portugueses receberam cinco medalhas de prata e outras tantas de bronze. Entre eles, o queijo Santiago, cuja história começa em 1918, em Castelo Branco, arrecadou cinco distinções, três de prata (queijo de Nisa DOP, Três Igrejas e Três Igrejas de cura prolongada) e duas de bronze (Queijo Três Igrejas Pimenta da Terra e Serramonte).

A organização do evento revelou ainda o Top 16 queijos, com a vitória aos pontos (103, para sermos exactos) a ser conquistada por Le Gruyère AOP da Gourmino, um queijo artesanal original da região montanhosa de Vorderfultigen, onde é afinado. O Gorgonzola Dolce DOP, da De’ Magi (98 pontos) foi considerado o segundo melhor queijo do mundo.