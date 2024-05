Zelensky visita Portugal esta terça-feira e assina acordo de cooperação bilateral

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visita esta terça-feira Portugal. A informação foi confirmada pelo Governo, através de um comunicado enviado pelo gabinete do primeiro-ministro. O chefe de Estado ucraniano assinará um acordo bilateral com o Governo português, adiantou o ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Rangel.

Segundo o comunicado, Zelensky vem a Portugal "a convite do Presidente da República e do primeiro-ministro". A visita deverá servir para "aprofundar as excelentes relações entre os dois Estados, com enfoque particular no reforço da cooperação no domínio da segurança e defesa". "Será ainda oportunidade para reiterar o compromisso de Portugal para com a soberania e integridade territorial da Ucrânia, bem como com a manutenção do apoio político, militar, financeiro e humanitário a Kyiv [Kiev]", lê-se ainda.

Volodymyr Zelensky reunir-se-á com o primeiro-ministro Luís Montenegro e será recebido pelo Presidente da República.

Em declarações a partir de Bruxelas, transmitidas pela RTP3, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros anunciou que será assinado um acordo bilateral entre Portugal e Ucrânia. "É um acordo bilateral em todas as áreas em que temos colaborado nestes dois anos, na área de assistência humanitária, financeira, militar e política ao próprio processo de integração europeia ", afirmou Paulo Rangel.

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que este acordo político está concluído há cerca de três semanas, mas escusou-se a antecipar pormenores sobre o acordo, remetendo mais detalhes para esta terça-feira.

O Presidente da Ucrânia está em Espanha nesta segunda-feira, tendo já sido recebido em Madrid pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e pelo rei Felipe VI. Espanha entregou à Ucrânia um pacote de armamento no valor de 1,129 mil milhões de euros, uma ajuda sem precedentes na ajuda militar espanhola a qualquer país.

Esta visita à Península Ibérica já esteve programada para meados de Maio, com paragem em Portugal prevista para 16 de Maio. Na altura foi, no entanto, cancelada, devido à situação no terreno.

A visita de Zelensky surge depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter visitado a Ucrânia em Agosto do ano passado, tendo nessa altura feito o convite ao seu homólogo.

Portugal tem apoiado a Ucrânia com o envio de armamento, tendo aprovado recentemente, em Março, o financiamento de 100 milhões de euros no programa de aquisição conjunta de munições liderado pela República Checa.