Zelensky visita Espanha e virá também a Portugal

Em Outubro do ano passado, houve notícias de que viria ao Porto, mas o encontro não chegou a acontecer. Visita a Portugal deve concretizar-se agora

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visita a Espanha nos próximos dias e deverá vir também a Portugal, noticia a SICN. A deslocação a Madrid foi ​divulgada esta segunda-feira pelo diário espanhol El País que refere que a viagem ocorrerá "nos próximos dias" e que nessa altura será assinado "um acordo que garanta apoio militar a Kiev no médio prazo".

Zelensky deverá aproveitar a oportunidade para se deslocar também a Lisboa, mas a visita ainda não teve confirmação oficial. Por razões de segurança, as deslocações do Presidente ucraniano só são conhecidas em cima da hora.

Recorde-se que em Outubro do ano passado, chegou a ser noticiado que Zelensky iria comparecer na reunião do Grupo de Arraiolos, no Porto. Na altura, o chefe de Estado estava de viagem pela Europa, tendo marcado presença em Granada.

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou a fazer uma nota, confirmando que Zelensky tinha aceitado o convite para visitar Portugal, mas que as duas equipas ainda estavam a "trabalhar na data para concretizar tal visita".

“As autoridades ucranianas comunicaram que a decisão do presidente Zelensky de se deslocar a Granada, para participar na Cimeira da Comunidade Política Europeia, foi tomada no último momento e que a visita será muito curta”, explicava ainda a nota de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou a Ucrânia em Agosto, tendo nessa altura feito o convite ao seu homólogo.

Portugal tem apoiado a Ucrânia com o envio de armamento, tendo aprovado recentemente, em Março, o investimento de 100 milhões de euros no programa de aquisição conjunta de munições liderado pela Chéquia.

António Costa assinou esta despesa quando já estava com o governo em gestão, mas articulou-a com o então líder do maior partido da oposição, Luís Montenegro.

Antes disto, Portugal já tinha entregado à Ucrânia um conjunto de carros de combate Leopard 2A6, mais de 40 blindados de transporte de pessoal M113 e versões medicalizadas destas viaturas, munições de artilharia e munições ligeiras, obuses e diverso armamento, embarcações de alta velocidade e sistemas aéreos não tripulados, bem como material médico e sanitário e material de comunicações, geradores para produção de energia eléctrica e vestuário, fardamento e equipamento individual de combate, entre outros.