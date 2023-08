Marcelo já está na Ucrânia para visita de dois dias

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou na manhã desta quarta-feira a território ucraniano. O chefe de Estado chegou a Kiev, vindo da Polónia, às 7h30 (hora local, 5h30 em Portugal).

Marcelo Rebelo de Sousa desembarcou na estação ferroviária de Kyiv-Pasazhyrskyi, em Kiev, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, pelo chefe da Casa Civil da Presidência, Fernando Frutuoso de Melo, pelos embaixadores Maria Amélia Paiva e Jorge Silva Lopes, o antigo dirigente do PS João Soares, o historiador José Pacheco Pereira e o empresário Luís Delgado, escreve a agência Lusa.

Marcelo disse estar em Kiev para dar continuidade à presença e solidariedade portuguesas para com a Ucrânia, e para participar nas comemorações do Dia da Independência, na quinta-feira.

“O objectivo é múltiplo. Em primeiro lugar, é dar continuidade à presença portuguesa. Esteve aqui o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República, várias vezes o ministro dos Negócios Estrangeiros, agora veio o Presidente da República. É Portugal presente a mostrar a sua solidariedade em todos os domínios”, sustentou Marcelo Rebelo de Sousa logo após desembarcar na estação ferroviária de Kyiv-Pasazhyrskyi.

O chefe de Estado acrescentou que “tudo o que seja fundamental – e tudo é fundamental neste momento – na vida da Ucrânia, é fundamental na vida de Portugal”.

O Presidente também anunciou que vai encontrar-se com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, na quinta-feira, e com o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmygal, além de participar na cimeira sobre a Crimeia.

“Amanhã [quinta-feira] será o dia de participar activamente na celebração do Dia da Independência, ter encontros com o Presidente Zelensky, [e] com o primeiro-ministro”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, minutos depois de desembarcar na estação ferroviária de Kyiv-Pasazhyrskyi, na capital ucraniana, para uma visita de dois dias.

Ainda esta quarta-feira, o chefe de Estado português vai participar na cimeira organizada pela Ucrânia sobre a recuperação da Crimeia e tem prevista “uma ida a uma instituição que se dedica ao problema gravíssimo das crianças ucranianas” separadas das famílias pela guerra ou que são órfãs.

Está também prevista uma visita do Presidente da República a Bucha, localidade nos arredores da capital que nos primeiros dias da invasão foi ocupada pelas Forças Armadas russas.

Marcelo recebeu na terça-feira autorização da Assembleia da República para se deslocar à Ucrânia entre terça, dia 22, e sexta-feira, 25 de Agosto, como o próprio chefe de Estado anunciou, na Polónia, em declarações à RTP3: “Pedi e fui autorizado.” Por razões de segurança, o momento exacto da chegada do Presidente à Ucrânia não foi divulgado antecipadamente.

O pedido de autorização tinha dado entrada na Assembleia da República na segunda-feira, quando Marcelo já estava numa visita de Estado à Polónia, e recebeu o apoio de todos os grupos parlamentares à excepção do PCP, que considerou que a deslocação do Presidente à Ucrânia não tem utilidade política.

A visita de Marcelo acontece na véspera do 32.º aniversário da declaração de independência da Ucrânia, a 24 de Agosto, data que é habitualmente assinalada por desfiles e paradas militares em Kiev.

Antes do Presidente da República, estiveram já na Ucrânia o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. O chefe do Governo foi o primeiro a visitar Kiev, a 21 de Maio de 2022. Já este ano, a 2 de Maio, foi a vez de Santos Silva. Com a deslocação de Marcelo, as três mais altas figuras do Estado português terão visitado o país presidido por Volodymyr Zelensky.