Marcelo pede autorização ao Parlamento para visitar Ucrânia entre terça e sexta-feira

O Presidente da República pediu autorização ao Parlamento para visitar a Ucrânia já esta semana, entre esta terça e a próxima sexta-feira. O pedido deu entrada na Assembleia da República durante a tarde desta terça-feira e aguarda resposta.

"Estando prevista a minha deslocação à Ucrânia entre os dias 22 e 25 de Agosto, venho requerer (...) o necessário assentimento da Assembleia da República", lê-se no pedido assinado por Marcelo Rebelo de Sousa. Tudo indica que o pedido de deslocação do Presidente da República será aprovado ainda esta terça-feira, até porque é o primeiro dia de visita àquele país.

Há algum tempo que se falava numa possível visita do chefe de Estado português a Kiev. Marcelo Rebelo de Sousa está em visita oficial à Polónia, país geograficamente próximo da Ucrânia e com o qual partilha uma fronteira. Durante a manhã desta terça-feira, em declarações numa conferência de imprensa a partir de Varsóvia, o Presidente da República apresentou parte da sua agenda para os próximos tempos, mas deixou de fora a viagem visita ao país que está em guerra desde Fevereiro de 2022.

Em Fevereiro deste ano, o chefe de Estado dizia que se esta visita acontecesse, seria "provavelmente" no Verão. Meses depois, em Julho, o jornal Expresso escrevia que Marcelo deveria visitar Kiev nas últimas duas semanas de Agosto ou no início de Setembro. Esta terça-feira, com a apresentação do pedido de deslocação ao país que faz fronteira com a Polónia, a dúvida ficou esclarecida.

Antes de Marcelo Rebelo de Sousa, na Ucrânia esteve António Costa e Augusto Santos Silva. O chefe do Governo foi o primeiro a visitar Kiev, no dia 21 de Maio no ano passado. Cerca de um ano depois, a 2 de Maio último, foi a vez de o presidente da Assembleia da República viajar até à Ucrânia. Depois de concretizada a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia, as três mais altas figuras do Estado português terão visitado o país presidido por Volodymyr Zelensky.