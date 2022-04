Zelenskii discursará no Parlamento perante as mais altas figuras do Estado

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, vai intervir, por videoconferência, na Assembleia da República, na próxima quinta-feira, perante as mais altas figuras do Estado português e com um serviço de tradução simultânea, de acordo com fonte do gabinete do Presidente da Assembleia da República. No total, o número de convidados pode ultrapassar as três dezenas.

A sessão solene, marcada para as 17h00, será aberta pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que intervirá também. Ao seu lado, estará o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Entre os convidados para a sessão, estão os antigos Presidentes da República, os presidentes dos tribunais superiores, o procurador-geral da República, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, os chefes dos Estado dos três ramos das Forças Armadas, o Provedor de Justiça, os representantes da República das regiões da Madeira e dos Açores, os presidentes dos governos regionais e das assembleias regionais, os conselheiros de Estado e deputados ao Parlamento Europeu. O primeiro-ministro e alguns ministros também assistirão ao discurso.

Da lista de precedências do protocolo de Estado são também convidados os presidentes do Conselho Económico e Social, da Associação Nacional dos Municípios Portugueses bem como da Associação Nacional das Freguesias, tendo em conta o papel que as autarquias têm desempenhado no acolhimento de refugiados ucranianos.

As galerias também contarão com a presença de representantes da comunidade ucraniana em Portugal, da embaixadora ucraniana em Lisboa, Inna Ohnivets, e do decano dos embaixadores em representação da comunidade diplomática.

Sem um limite de tempo para discursar, Volodimir Zelenskii será ouvido na sala com tradução simultânea (realizada por um profissional designado pela embaixada ucraniana) já que o hemiciclo não dispõe de auscultadores individuais.

A proposta para que o presidente ucraniano discursasse na Assembleia da República partiu da deputada única do PAN, Inês Sousa Real, e foi aprovada pela maioria das bancadas, tendo apenas a oposição do PCP.