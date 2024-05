Morreu Richard Sherman, compositor de Mary Poppins e de O Livro da Selva

“Membro-chave” do “círculo de talentos criativos” da Walt Disney, juntamente com o irmão Robert Sherman (1925-2012), o autor faleceu este sábado aos 95 anos.

Richard Sherman, compositor de canções de filmes clássicos da Disney como Mary Poppins, O Livro da Selva, Chitty Chitty Bang Bang (O Calhambeque Mágico)​ ou Winnie the Pooh, morreu este sábado, aos 95 anos, num hospital de Los Angeles devido a uma doença relacionada com a idade, anunciou a Walt Disney Co. no seu site oficial. O autor escreveu mais de 150 canções para a Disney em conjunto com o seu irmão, Robert Sherman, falecido em 2012.

“Gerações de cinéfilos e visitantes de parques temáticos foram apresentados ao mundo da Disney através das magníficas e intemporais canções dos irmãos Sherman. Ainda hoje, o trabalho da dupla continua a ser a voz lírica por excelência da Walt Disney”, disse a empresa em comunicado, acrescentando que Richard era um "membro-chave" do "círculo íntimo de talentos criativos" do fundador, Walt Disney. A parceria dos Sherman com a Disney iniciou-se na década de 1960, depois de terem escrito canções pop de relativo sucesso, como Tall Paul para Annette Funicello ou You're Sixteen, mais tarde gravada por Ringo Starr, dos Beatles.

Juntamente com o irmão, com quem trabalhava desde a faculdade, Richard Sherman marcou várias gerações nos anos 1960 e 1970 com canções como It's a Small World (After All), composta após a chamada crise dos mísseis de Cuba (1962), durante a Guerra Fria, ou Chim chim cher-ee, do filme Mary Poppins, que valeu à prolífera e premiada dupla de compositores dois Óscares, de melhor banda sonora e de melhor canção.

Entre os prémios que arrecadaram ao longo das suas carreiras contam-se também 23 álbuns de ouro e platina, mais uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood. Segundo o jornal britânico The Guardian, foram os únicos americanos a ganhar o principal galardão do festival de cinema de Moscovo por Tom Sawyer, em 1973, e entrar no Songwriters' Hall of Fame em 2005.

As centenas de créditos como letrista e compositor de Richard Sherman incluem os filmes Winnie the Pooh, O Sapatinho e a Rosa: A História da Cinderela, Snoopy, Volta para Casa! ou A Magia de Lassie. Assinou também musicais na Broadway, como Over Here!, e encenações de Mary Poppins e Chitty Chitty Bang Bang em meados da década de 2000.

Em 2008, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, atribuiu-lhes a Medalha Nacional das Artes, elogiando a música que “ajudou a trazer alegria a milhões de pessoas” – e que, evidentemente, contribuiu para reforçar o poderio da identidade e da diplomacia americanas a nível interno e externo.

O funeral à porta fechada de Richard Sherman acontecerá na próxima sexta-feira, sendo que mais tarde será anunciado “uma cerimónia de celebração da sua vida”, informou a Disney.