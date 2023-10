Walt, Mickey e amigos nos cem anos da Disney em Londres

O centenário da fundação do gigante do entretenimento é assinalado com uma exposição itinerante, Disney100: The Exhibition, em Londres, e uma curta, Era Uma vez Um Estúdio, por todo o mundo.

Foi a 16 de Outubro de 1923 que dois irmãos, Walt e Roy Disney, fundaram em Hollywood aquilo que viria a ser a Disney. Primeiro era um estúdio de animação chamado Disney Brothers Studio. Acabaria por se tornar um conglomerado multinacional, um gigante dos media e do entretenimento no geral, que engloba não só o trabalho do próprio Disney e do estúdio com o seu nome, mas também aquisições recentes como a Marvel ou o universo Star Wars. Os seus 100 anos são assinalados esta segunda-feira, com a estreia de Era Uma Vez Um Estúdio, uma curta-metragem de Dan Abraham and Trent Correy que inclui mais de 500 personagens deste século de Disney (vozes icónicas incluídas, algumas há muito desaparecidas), e passará no Disney+, nos canais Fox, Disney e 24Kitchen.