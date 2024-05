Galerias Pedro Cera e Cristina Guerra entre as 200 participantes da Art Basel

As duas galerias regressam à feira de arte contemporânea, uma das mais importantes do circuito mundial. Art Basel realiza-se de 13 a 16 de Junho.

As galerias portuguesas Pedro Cera e Cristina Guerra estão entre as mais de 200 de 30 países que vão participar na feira de arte contemporânea Art Basel, naquela cidade suíça, entre 13 e 16 de Junho.

O programa geral da feira suíça - uma das mais importantes do mundo - reúne este ano 12 secções, com obras de quatro mil artistas de todo o mundo que se expressam através da pintura, da escultura, da fotografia, do desenho, do som, do filme e da instalação.

No mesmo programa geral da Art Basel, e segundo o seu site, surgem as galerias de Lisboa Pedro Cera e Galeria Cristina Guerra Contemporary Art, e do Brasil, maioritariamente de São Paulo, Gentil Carioca, Almeida e Dale, Vermelho, Mendes Wood DM, Luciana Brito, Jaqueline Martins e Luísa Strina.

O trabalho da pintora portuguesa Paula Rego (1935-2022) vai estar representado através da Cristea Roberts Gallery na secção Kabinett, que apresenta obras com curadoria das galerias fora do seu expositor, incluindo exposições colectivas temáticas, mostras histórico-artísticas e apresentações individuais, segundo a organização.

Na secção Feature, com apresentações históricas de artistas do século XX, serão mostradas obras do artista brasileiro Heitor dos Prazeres (1898-1966), pela Almeida & Dale galeria de Arte, e na secção Statements - com projectos individuais de artistas emergentes, elegíveis para o Prémio de Arte Baloise - haverá obras da angolana Sandra Poulson, representada pela galeria Jahmek Contemporary Art.

O galerista Pedro Cera representa, entre outros artistas, Antonio Ballester Moreno, Gil Heitor Cortesão, Isabel Cordovil e David Claerbout, e este último estará na secção Unlimited, dedicada a formatos de obras não convencionais.

A Galeria Cristina Guerra Contemporary Art representa, entre outros artistas, Ângela Ferreira, Yonamine, João Onofre, Rui Toscano, Julião Sarmento, Rosângela Rennó, Sabine Hornig, André Cepeda e Filipa César.