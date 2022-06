Paula Rego, a pintora que sempre fez o que quis fazer

Com Paula Rego tudo servia para pintar, tudo entrava na pintura. O que vinha dos livros e o que vinha da vida, que às vezes era a mesma coisa: os contos tradicionais portugueses que lhe chegaram através da mãe e dos avós; os filmes e as óperas que partilhava com o pai; as orações e mezinhas populares que lhe ensinavam as criadas na Ericeira, com os bolsos dos aventais cheios de pintainhos; as personagens de Charlotte Brontë e de Eça de Queirós, de Lewis Carroll e de Hélia Correia; as canções de embalar carregadas de criaturas fantásticas e assustadoras, sempre encantatórias.