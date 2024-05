Descoberto busto inédito de Brunelleschi, grande arquitecto do Renascimento italiano

O museu da Catedral de Florença, no norte de Itália, adquiriu um busto inédito de Filippo Brunelleschi, o grande arquitecto do Renascimento e construtor da imponente cúpula deste espaço religioso, depois de ter sido descoberto num palácio florentino.

A Obra de Santa María del Fiore, a catedral florentina, pagou 300 mil euros por esta peça descoberta pelos historiadores Giancarlo Gentilini e Alfredo Bellandi, revelou esta quinta-feira a instituição, em comunicado. A obra é um busto de terracota modelado a partir de um bloco de barro por Andrea di Lazzaro Cavalcanti, filho adoptivo e único herdeiro de Brunelleschi, também conhecido como "Il Buggiano".

Os seus descobridores realçaram que "Buggiano" moldou esta escultura entre Fevereiro e Março de 1447, logo após a morte do seu pai Brunelleschi, como modelo para a efígie de mármore que decoraria um monumento memorial na catedral florentina. Bellandi destacou ainda que se trata de uma obra com "grande naturalismo expressivo e intensidade" que "também devolve o carácter do personagem".

Para o seu colega Gentilini, esta cabeça de terracota tem um "valor icónico e identificativo" para a cidade de Florença e para todos aqueles que vivem "sob a grande cúpula "Brunelleskiana"".

A peça foi encontrada entre os móveis de um edifício histórico de Florença, "sobrevivendo incrivelmente" ao longo dos séculos, apesar da delicadeza do material. É, segundo a Obra de Santa Maria del Fiore, uma descoberta "excepcional", visto que existem poucos retratos de Brunelleschi, o arquitecto revolucionário que conseguiu construir a cúpula da catedral florentina para espanto do mundo.

O seu aspecto é conhecido pelo referido busto de mármore no templo e pela máscara funerária guardada no museu da catedral. O mestre também aparece em duas pinturas: nos frescos da Capela Brancacci, em Florença, e em alguns desenhos de Giorgio Vasari actualmente expostos no Louvre. A cabeça do mestre será exposta no museu assim que o seu restauro for concluído.

Brunelleschi (Florença, 1377 — 1446), exemplo de humanista, entrou para a história por ter alcançado o marco de erguer a então maior cúpula do mundo, a da catedral florentina de Santa María del Fiore, que permaneceu incompleta.

O arquitecto, desconhecido no início das obras, acabou por revolucionar a técnica ao renunciar aos andaimes internos — evitando a derrubada de árvores para as vigas — e idealizando todo tipo de pontes e maquinarias para elevar os materiais.

Da mesma forma, é lembrado por ter dado grande atenção à segurança no trabalho já em meados do século XV, desenvolvendo regras para evitar incidentes entre os trabalhadores, criando parapeitos para impedir quedas ou regulando a quantidade de vinho que podiam beber.