O presente de Joana Vasconcelos entrou na Florença do passado

Uma semana depois de inaugurar uma exposição individual no MAAT, que reúne um conjunto de trabalhos inéditos, a artista portuguesa Joana Vasconcelos (Lisboa, 1971) leva Between Sky and Heart, nesta quarta-feira, às galerias Uffizi e ao Palácio Pitti, em Florença. A exposição, com curadoria do crítico de arte Demetrio Paparoni e que se irá prolongar até 14 de Janeiro de 2024, coloca a artista diante da arquitectura e da arte de outro tempo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt