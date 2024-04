PCP quer que seja o trabalhador a escolher o médico em caso de acidente de trabalho

Se o trabalhador for medicamente dado como apto e a entidade patronal recusar a prestação de trabalho, o PCP defende que deve ser submetido a um exame médico a realizar pelo perito do tribunal.

O PCP quer que passe a ser o trabalhador a escolher o médico assistente em caso de acidente de trabalho e que, se for mandado trabalhar sem estar apto, seja submetido a um exame médico por um perito do tribunal, que tenha de se pronunciar em cinco dias. Estas são algumas das medidas propostas num projecto de lei sobre segurança e saúde no trabalho que o partido vai dar entrada no Parlamento, neste domingo, para "proteger os trabalhadores das seguradoras e dos empregadores".