Kate Middleton ainda não tem data para regressar ao trabalho

O Palácio de Kensington emitiu uma actualização do estado de saúde da princesa de Gales, que coincidiu com o lançamento de um relatório da fundação para os primeiros anos, que tem o seu apoio.

“A princesa não deverá regressar ao trabalho até que a sua equipa médica a autorize”, declarou um porta-voz do Palácio de Kensington, esclarecendo que “a primeira infância continuará a ser o centro do seu trabalho público”.

A declaração surgiu no dia em que foi tornado público um relatório da Royal Foundation Centre for Early Childhood, que apela a um maior investimento das empresas nos primeiros anos de vida das crianças e que conta com o apoio de Kate Middleton.

De acordo com o director-executivo do projecto, Christian Guy, citado pela BBC, a princesa de Gales está “entusiasmada” com a campanha da fundação e que, embora afastada dos olhares do público, se mantém informada dos trabalhos.

A 22 de Março, através de um vídeo, publicado nas redes sociais, Kate anunciou que tinha sido diagnosticada com cancro, detalhando que a doença oncológica foi descoberta durante a “cirurgia abdominal programada” a que foi submetida em Janeiro, tendo-lhe sido recomendada “quimioterapia preventiva”.