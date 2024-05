Capa da Tatler com retrato de Kate Middleton desagrada aos fãs da princesa

A capa da edição de Julho da Tatler, revista britânica publicada pela Condé Nast, que se foca na moda e em estilos de vida, está a fazer “correr tinta”, com críticas ferozes à forma como a artista britânico-zambiana Hannah Uzor decidiu pintar a princesa de Gales.

O retrato, encomendado pela revista, cujo número de Julho chegará às bancas a 30 de Maio, mostra Kate num vestido de noite branco Jenny Packham, que usou no primeiro banquete de Estado do reinado de Carlos III, em 2022. E, segundo muitos comentários nas redes sociais, será apenas o adereço a revelar-se fidedigno. “Esta não é a princesa, é outra mulher com o seu vestido” ou “a pintura, embora adorável, (…) não se parece com a princesa de Gales” são alguns dos comentários que se lêem online. Já o crítico de arte do Daily Telegraph, Alastair Sooke, não foi tão polido, considerando o trabalho “egregiamente, intoleravelmente, mau de cair o queixo”.

A pintura, que tem um fundo verde-azulado — uma alusão à cor dos olhos de Kate e ao seu amor pelo remo, explicou a artista —, foi realizada para honrar a “coragem e dignidade” da princesa, tendo Hannah Uzor recorrido a mais de 189 mil imagens de Kate num arquivo de fotografias para traçar o seu rosto. Além disso, a artista inspirou-se no recente vídeo em que Kate dá conta do seu diagnóstico de cancro.

Em menos de duas semanas, esta é a segunda pintura de um membro da família real a chamar a atenção, e não pelos melhores motivos. A 14 de Maio, o retrato do rei Carlos III, da autoria do famoso retratista Jonathan Yeo, foi revelado pelo monarca, tendo sido alvo de críticas semelhantes, que compararam a tonalidade vermelha que cobre a pintura a uma cena de um filme de terror.