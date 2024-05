Polícia está a investigar quem terá vendido a cetamina que matou Matthew Perry

A morte do actor de Friends está ser alvo de investigação pela polícia de Los Angeles com apoio da Agência de Controlo da Droga. Matthew Perry morreu devido ao uso excessivo de cetamina.

A polícia de Los Angeles abriu uma investigação à morte de Matthew Perry, informou nesta terça-feira. O inquérito visa determinar onde é que o actor de Friends comprou a cetamina que, em doses excessivas, causou a sua morte “acidental” a 28 de Outubro de 2023, aos 54 anos.

Em comunicado nesta terça-feira, depois de o TMZ ter noticiado a investigação, o departamento policial de Los Angeles confirmou que o caso está a decorrer com o apoio da Agência de Controlo da Droga e do Serviço de Inspecção Postal dos EUA. Desconhece-se, contudo, há quanto tempo decorre o inquérito e quem terá sido interrogado.

O actor era acompanhado por um médico que prescrevia o uso de cetamina para o tratamento de depressão e ansiedade. O mesmo relatório da polícia dá conta que o último tratamento datava de uma semana e meia antes da morte, o que não explicaria os níveis excessivos encontrados no sangue, uma vez que a substância é metabolizada numa questão de horas.

Além do uso excessivo de cetamina — em níveis que corresponderiam aos de uma anestesia geral usada durante uma cirurgia — a autópsia, cujos resultados foram divulgados em Dezembro de 2023, determinou ainda que a morte “acidental” se deveu a afogamento.

Matthew Perry foi encontrado morto na parte aquecida da piscina da sua casa, em Los Angeles. O médico legista, Raffi Djabourianm, acrescentou igualmente que a doença das artérias coronárias e os efeitos da buprenorfina, que é utilizada para tratar a perturbação do consumo de opiáceos, também potenciaram o desfecho.

Era conhecida a luta de Matthew Perry contra o alcoolismo e a toxicodependência, que relatou no livro de memórias de 2022, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, onde confessou que gastou cerca de sete milhões de dólares (6,4 milhões de euros) em tratamentos de desintoxicação, em 65 períodos, desde os 26 anos. Em entrevista à revista People, a propósito do lançamento das memórias, garantiu estar “bastante saudável” e “surpreendido com a resiliência” que demonstrou ao longo da vida.

Perry deixou uma fortuna de mais de um milhão de dólares (cerca de 922 mil euros) em bens pessoais, entre automóveis, jóias, móveis e obras de arte. De acordo com o testamento, feito em 2009, o património foi colocado no fundo Alvy Singer Living Trust, que apoiará a ex-namorada, Rachel Dunn, com quem namorou em 2003 e 2005, bem como os pais, John Perry e Suzanne Morrison, e a irmã, Caitlin Morrison.

Além disso, os herdeiros deverão continuar a receber dinheiro da emissão de Friends, que continua a ser um sucesso, 20 anos depois de ter terminado. Embora fosse mais conhecido pelo papel de Chandler Big, Matthew Perry teve outros papéis em Hollywood, incluindo passagens por The West Wing (Os Homens do Presidente) e The Good Wife, e papéis de protagonista em filmes como Fools Rush In (Só os Tolos se Apaixonam, de 1997) e The Whole Nine Yards (Falsas Aparências, de 2000).