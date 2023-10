Uma história de “tortura” e “esperança”: a vida de Matthew Perry [1969-2023] em imagens

Enquanto protagonizava uma das séries televisivas mais populares de sempre, dando vida ao cómico Chandler Bing, Matthew Perry travava uma batalha que só o seu círculo mais íntimo sabia estar a acontecer — a do alcoolismo e do abuso de substâncias. Chegou a tomar 55 comprimidos opióides por dia e a pesar apenas 58 quilos, antes de ter entrado no caminho da sobriedade.

Foi um caminho tortuoso numa história "assustadora", mas "cheia de esperança", que terminou este sábado: Matthew Perry foi encontrado morto, aparentemente na sequência de um afogamento, no jacuzzi da sua casa em Los Angeles, na Califórnia. Tinha 54 anos. Há um ano, numa entrevista à revista People, disse estar "bastante saudável" e "surpreendido com a resiliência" que demonstrou ao longo da vida.

"Tornei-me mais forte em todos os sentidos. A forma como consigo recuperar de toda esta tortura e horror. Querendo contar a história, apesar de ser um pouco assustador contar todos os nossos segredos num livro, não deixei nada de fora. Está tudo lá dentro", disse o artista aquando do lançamento de Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. "Aqui estou eu", abriu-se o actor, sem revelar há quantos dias estaria sóbrio.

Além do papel de Chandler Bing em Friends, Matthew Perry alcançou êxito ao interpretar ​Joe Quincy em Os Homens do Presidente —​ embora nenhum outro projecto lhe tenha assegurado tanto sucesso profissional como a sitcom que protagonizou ao lado de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer. Explore nesta fotogaleria 14 imagens que testemunham a vida artística de ​Matthew Perry.​