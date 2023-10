Morreu Matthew Perry, estrela de Friends

O actor norte-americano Matthew Perry, celebrizado pela participação na sitcom Friends, em que interpretou Chandler Bing, morreu este sábado aos 54 anos em Los Angeles, avança o jornal Los Angeles Times e o site TMZ, que cita fontes policiais.

Perry terá sido encontrado sem vida na sua residência por volta das 16h locais (00h em Portugal continental), de acordo o Los Angeles Times.

Friends, sucesso televisivo transmitido originalmente entre 1994 e 2004, valeu a Perry uma nomeação para um Emmy em 2002. Comédia ligeira sobre as atribulações românticas de um grupo de amigos em Nova Iorque, fenómeno cultural de massas, televisão de conforto e precursora de todo um género, a chegada da série à Netflix em vários mercados em 2015 apresentou Perry e o restante elenco - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer - a uma nova geração de fãs.

Em Portugal, Friends foi exibida pela primeira vez no final da década de 90 na RTP, dobrada em português (Amigos). Inicialmente, sem ser um sucesso de audiências. Conquistaria o seu público mais tarde, em inglês, na RTP2, na SIC Mulher, na Fox Comedy e na HBO/Max.

Perry foi ainda autor e protagonista de Mr. Sunshine, outra sitcom, e participou em Go On e The Odd Couple, onde não repetiu a popularidade de Chandler Bing. Com o drama político The West Wing, no entanto, alcançou outra nomeação para um Emmy.

Nascido a 19 de Agosto de 1969 em Plymouth, Massachusetts, nos Estados Unidos, Perry cresceu no Canadá, onde foi colega de escola do actual primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau. A mãe, Suzanne Marie Morrison, foi assessora de imprensa de Pierre Trudeau, pai do actual chefe de Governo, que foi primeiro-ministro do Canadá nos anos 60, 70 e 80. Perry, que também tinha nacionalidade canadiana, mudou-se para a Califórnia na adolescência para se tornar actor, conseguindo pequenos papéis em séries como Beverly Hills 90210 e Growing Pains.

O actor lutou vários anos contra a dependência de drogas e sofreu problemas graves de saúde relacionados com o vício. As frequentes entradas e saídas de clínicas de reabilitação, bem como os seus relacionamentos com outras estrelas da televisão e do cinema como Julia Roberts e Yasmine Bleeth (de Marés Vivas, outro sucesso dos anos 90), alimentaram páginas da imprensa cor-de-rosa norte-americana. Sobre a fama, primeiro desejada e depois rejeitada, disse ao New York Times em 2002: "Eu queria muito ser famoso. Queria a atenção, o dinheiro, a melhor mesa do restaurante. Não sabia que repercussões iria ter".

"Parece a Disneylândia durante algum tempo. Para mim, durou oito meses aquele sentimento de 'ganhei na vida, estou feliz, não há mais nenhum problema no mundo'. E depois descobres que não alcançaste nada, que não enche nenhum vazio na tua vida", disse ao jornal nova-iorquino. Em 2022, Perry contou a sua história na autobiografia Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, que se tornou num sucesso literário nos Estados Unidos.

De acordo com o Los Angeles Times, a polícia da cidade californiana não encontrou qualquer substância ilícita na residência de Perry e não considera a morte como suspeita.