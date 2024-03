Matthew Perry não queria deixar a fortuna aos possíveis filhos, diz o testamento

Acaba de ser conhecido o testamento de Matthew Perry, quatro meses depois da morte da estrela de Friends. A maioria do património do actor vai ser colocada no fundo Alvy Singer Living Trust, baptizado a partir da personagem de Woody Allen no filme Annie Hall, de 1977, de acordo com o documento a que a revista People teve acesso. Há outro detalhe curioso: Perry não queria que quaisquer futuros filhos tivessem acesso ao fundo.

Matthew Perry não chegou a ter filhos a quem deixar fortuna, mas uma das contempladas pela herança é a ex-namorada, Rachel Dunn, com quem namorou em 2003 e 2005. Além disso, os pais, John Perry e Suzanne Morrison, bem como a irmã, Caitlin Morrison, também serão beneficiários do fundo, detalha o testamento feito em 2009, que nomeia como executores a amiga Lisa Ferguson e Robin Ruzan, que foi produtora executiva do programa de televisão Celebrity Liar, no qual Perry participou em 2010.

De acordo com o testamento, Matthew Perry teria mais de um milhão de dólares (cerca de 915 milhões de euros) em bens pessoais, entre automóveis, jóias, móveis e obras de arte. Lisa Ferguson vai marcar presença no Tribunal Superior de Los Angeles a 10 de Abril para uma audiência sobre o documento. Já Robin Ruzan avisou o tribunal, a 4 de Março, que não pretende ser executora do fundo.

O actor foi encontrado morto na banheira de hidromassagem da sua casa, em Los Angeles, a 28 de Outubro de 2023. Em Dezembro, a autópsia confirmou que Matthew Perry morreu devido aos efeitos agudos do uso de cetamina em doses excessivas. A morte, também por afogamento, foi determinada como acidental.

Era conhecida a luta de Matthew Perry contra o alcoolismo e a toxicodependência, que relatou no livro de memórias de 2022, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, onde confessou que gastou cerca de sete milhões de dólares (6,4 milhões de euros) em tratamentos de desintoxicação, em 65 períodos, desde os seus 26 anos. Em entrevista à revista People, a propósito do lançamento das memórias, garantiu estar “bastante saudável” e “surpreendido com a resiliência” que demonstrou ao longo da vida.

Neste domingo, foi um dos homenageados durante a cerimónia dos Óscares, ao som de Andrea Bocelli. A morte prematura aos 54 anos chocou o mundo da televisão, em especial os fãs da sitcom onde dava vida a Chandler Big. “Estamos todos totalmente devastados ​​com a perda do Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família”, lamentou o elenco de Friends. “Há muito a dizer, mas agora vamos tirar um momento para fazer o luto e processar esta perda inexplicável.”

Embora Perry fosse mais conhecido por Friends, teve uma série de outros papéis em Hollywood, incluindo passagens por The West Wing (Os Homens do Presidente) e The Good Wife, e papéis de protagonista em filmes como Fools Rush In (Só os Tolos se Apaixonam, de 1997) e The Whole Nine Yards (Falsas Aparências, de 2000).